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Религиозные праздники 8 августа

12:0007.08.2017
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8 августа православные верующие чтут память священномученика Сергия (Стрельникова).

Сщенномученик Сергий (Стрельников)

До революции отец Сергий был сначала учителем в сельской церковно-приходской школе, потом сельским священником в Предтеченском храме села Оршанка (недалеко от нынешней Йошкар-Олы, столицы Республикие Марий Эл).

Большое село — волостной центр с земским училищем и двухклассными курсами по обучению грамоте взрослых, библиотекой-читальней, земской больницей, почтой, ветеринарной лечебницей. Большой пятиглавый храм с хорошей библиотекой, прихожан — 3 тысячи человек. В свободное время отец Сергий преподавал в земском училище, был членом Миссионерского общества, входил в Братство святителя Николая Чудотворца, образованное в Вятской епархии.

В 1917 году ему исполнилось 30 лет. А в 1918 году в Оршанку прибыл "интернациональный отряд", и началась новая жизнь. Батюшку, естественно, как "классово чуждый элемент" лишили гражданских прав, дом его отобрали и устроили в нем детский приют, а в 1926 году он и вовсе сгорел. Но церковь не закрыли, только "раскулачили": в 1922 году изъяли "в пользу голодающих" большой серебряный потир, большой оклад с напрестольного Евангелия, ризу с иконы Божией Матери и другие ценности. Но приход держался. До 1936 года, когда храм закрыли под "культурное учреждение" (он простоял бесхозным вплоть до 1941 года, когда в нем, разобрав все пять глав, устроили производственную артель).

Отец Сергий не сдавался: служил по домам у прихожан, а зимой 1937 года благословил собирать подписи за открытие храма. В селе его любили: человек он был сострадательный, трудолюбивый, отзывчивый, всегда помогал чем мог: делился хлебом, вместе со всеми ходил на общие сельхозработы, вместе со всеми тушил пожары. Прихожане не раз предлагали ему скрыться, но он об этом и слушать не хотел – считал, что не имеет права оставлять паству.

Летом 1937 года специальным приказом Ежова "церковники" по степени опасности для советского общества были поставлены на 2-е место, сразу за кулаками. По регионам были установлены лимиты представителей контрреволюционных классов, подлежащих репрессиям. По данным Комиссии по реабилитации Московской патриархии, к 1941 году было репрессированы за веру 350 тысяч человек, из них 140 тысяч священнослужителей; 150 тысяч человек пострадали в 1937-1938 годах, из них 80 тысяч расстреляны.

26 июля 1937 года отца Сергия арестовали по стандартному обвинению в "систематическом ведении контрреволюционной агитации". В ходе следствия на допрос его вызвали всего два раза. Виновным он себя не признал.  8 августа 1937 года состоялось заседание тройки НКВД, на котором протоиерей Сергий Стрельников был приговорен к расстрелу. В тот же день его и расстреляли и похоронили в Мендурском лесу на спецполигоне НКВД, где в 1937 году в 60 рвах закапывали расстрелянных — в три ряда, присыпая каждый 40-сантиметровым слоем земли.

В 1990 году на полигоне начали раскопки и эксгумацию. Так были обнаружены и идентифицированы останки оршанкинского батюшки. А в 2005 году Синод Русской православной церкви причислил протоиерея Сергия Стрельникова к лику святых. Мощи его передали Йошкар-Олинской епархии, и сейчас они хранятся в домовом храме в честь иконы Божией Матери "Троеручица" в здании Йошкар-Олинского епархиального управления.

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