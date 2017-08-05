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Религиозные праздники 6 августа

12:0005.08.2017
(обновлено: 12:37 05.08.2017)
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6 августа католики празднуют Преображение Господне, аправославные верующие чтут память святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Преображение Господне

6 августа — по юлианскому календарю — католическая церковь празднует Преображение Иисуса Христа перед тремя его ближайшими учениками во время молитвы (Мф. 17: 1-6, Мк. 9: 1-8, Лк. 9: 28-36).

Евангелия повествуют, что Иисус за шесть дней до этого пророчески произнес: "Иистинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе", а потом, позвав с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору и во время молитвы "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", а рядом с Ним явились апостолам  два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — которые беседовали с Иисусом "об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме". Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии". После этих слов их всех окутало облако, и ученики услышали из облака голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об увиденном ими, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".

Праздник Преображения начали отмечать в Палестине еще в IV веке, когда мать императора Константина Великого равноапостольная Елена построила в честь этого события храм на горе Фавор. В Византии праздник известен с VII века — соответствующие богослужебные тексты составили в VIII столетии святые Иоанн Дамаскин и Косма Маюмский. На Западе его вначале праздновали лишь в некоторых церквях во Франции и Испании. Для всеобщего почитания в Римо-католической церкви он был установлен папой Каликстом III в 1457 году в ознаменование победы христиан над турками под Белградом.

Изначально Преображение отмечали в разных местах в разные дни, но в итоге общим днем празднования стало 6 августа — причем эта дата отсчитывалась от праздника Воздвижения Креста Господня (в католической церкви — 14 сентября), так как считалось, что Иисус Христос преобразился за 40 дней до своих Страстей, воспоминанию которых посвящен праздник Воздвижения.

Святые благоверные князья Борис и Глеб

Сыновья киевского великого князя Владимира Борис и Глеб, погибшие в 1015 году в борьбе их братьев за власть, стали первыми русскими святыми,  канонизированными в лике страстотерпцев  Константинопольской  патриархией. Причем, их всенародное почитание началось еще до канонизации. Они издревле считались небесными заступниками Русской земли и ее князей и царей.

История святых братьев описана в "Сказании о Борисе и Глебе" Иакова Черноризца и в "Чтении о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба" Нестора Летописца.

Братья были не только крещены, но и воспитаны как христиане. Старший, Борис, получивший хорошее образование, любил читать Священное Писание и жития святых, подвигам которых с детства хотел подражать. Младший, Глеб, воспитывался вместе с братом и под его влиянием проникся тем же желанием.

Младшие братья Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого, от отца они получили в уделы Борис — Ростов, а Глеб — Муром. И оба, согласно общепринятой версии, были убиты Святополком Окаянным во время борьбы за власть. Летописи и древнерусские агиографические сказания рассказывают, что получив известие о смерти отца, Борис отверг предложение своих дружинников идти на Киев и силой захватить престол, но Святополк, не поверив в искренность брата, послал к нему убийц. Тело его тайно привезли в Вышгород и погребли там у церкви святого Василия Великого. Глеб же, получив известие о смерти отца и брата и предупреждение Ярослава Мудрого о том, что Святополк, опасаясь мести, собирается убить и его, запретил своим воинам применять оружие и не стал сопротивляться убийцам.  Его зарезали и похоронили под Смоленском.

В 1019 году Ярослав, заняв Киев, приказал отыскать тело Глеба, привезти в Вышгород и похоронить рядом с Борисом. А в 1026 года был освящен построенный Ярославом Мудрым пятиглавый храм в честь святых мучеников. То, что их канонизировали как страстотерпцев, подчеркивало, что смерть они приняли не от рук гонителей христианства, а от единоверцев и их подвиг состоял в беззлобии и смиренном непротивлении врагам.  Дети князя – Изяслав, Святослав и Всеволод, вместе с Киевским митрополитом Георгием в 1027 году торжественно перенесли мощи князей-страстотерпцев в новую каменную церковь, и с этого времени началось их общецерковное почитание.

Многочисленные церковные службы, слагавшиеся на Руси святым братьям, начиная со службы канонизовавшего их митрополита Иоанна, говорят о величии вольной жертвы за Христа, равной героизму мучеников-исповедников. Борис и Глеб создали на Руси особый чин "страстотерпцев" — самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев речь идет не о людях, добровольно принявших смерть: можно говорить лишь об их непротивлении смерти. И подвиг такого непротивления стал национальным русским подвигом, подлинным религиозным открытием новокрещеного русского народа. Святые Борис и Глеб сделали то, чего не требовала от них церковь, но ждал Спаситель. И через их житие образ кроткого и страдающего Христа вошел в сердце русского народа — навеки, как самая заветная его святыня.

При этом парадокс почитания страстотерпцев в том, что после смерти святые "непротивленцы" становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов — крест, символ всех страстотерпцев, становится знамением победы.

Возможно, именно поэтому святых Бориса и Глеба почитают православные сербы, болгары, чехи, греки, армяне и даже католики — Борис под именем Романа Русского и Глеб под именем Давида Польского входят в список святых Римо-католической церкви.

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