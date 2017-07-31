Религиозные праздники 1 августа

1 августа православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Серафима Саровского, а иудеи соблюдают пост 9 ава.

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Летом 1903 года произошло беспрецедентное для Синодального периода истории Русской православной церкви событие – обретение мощей и канонизация преподобного Серафима Саровского, в которой участвовали до трехсот тысяч паломников, священников, архиереев и государь император с семьей и свитой.

Между тем, начиная с петровских времен, Синод был крайне скуп на канонизации — первая после его учреждения в 1721 году произошла только при Елизавете Петровне: в 1757 году был причислен к лику святых митрополит Димитрий Ростовский. А всего до 1894 года Синод канонизировал для общецерковного почитания 12 уже и так всенародно почитаемых святых и примерно столько же местночтимых.

Обер-прокурор Синода Мелиссино еще в 1767 году предлагал законодательным путем "очистить церковь от притворных чудес и суеверий касательно мощей и икон… отменить множества в поздние времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и пр., отменить многие излишние праздничные дни; вместо вечерен и всенощных назначить краткие моления".

Инициатором прославления преподобного Серафима был Николай II. Формально это было превышением власти — инициировать канонизацию имел право только Синод. Но там специальная комиссия изучала этот вопрос с 1892 года и не могла принять решения. И только после того как свое пожелание высказал царь и его поддержал митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), дело сдвинулось.

Императора впечатлила книга архимандрита Серафима (Чичагова) "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря", написанная на основании собранных автором документальных свидетельств.

Основной письменный источник исторических сведений о старце Серафиме — его жизнеописание, составленное саровским иеромонахом Сергием, который с 1818 года собирал и записывал сохранившиеся в монастыре свидетельства его современников. Первое "Сказание о жизни и подвигах" Серафима Саровского вышло в 1841 году в Москве, а 1849 году иеромонах нижегородского Печерского монастыря Иоасаф, 13 лет проживший в Сарове послушником, издал еще более подробное житие. Наконец, в 1863 году по архивным документам Саровского монастыря и рассказам очевидцев было составлено самое полное изложение истории жизни и подвигов старца Серафима.

При этом народное почитание "батюшки Серафима" началось еще при его жизни, и даже официальные лица, противившиеся его официальной канонизации, не сомневались в его святости, как обер-прокурор Синода Победоносцев, который считал, что "Серафим действительно святой", но вмешательство царя в данном случае противоречит церковным канонам.

Так что, в 1903 году мало кто в России не знал историю Прохора Мошнина, родившегося 19 июля 1754 году в Курске в богатой купеческой семье, в 22 года совершившего паломничество в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил его принять постриг в Саровской пустыни, что он и исполнил после десятилетнего послушничества. Как, имея склонность к уединению, иеромонах Серафим стал жить в лесу в пяти километрах от монастыря, носил зимой и летом одну и ту же одежду, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, строго постился, перечитывал Священное Писание и молился. Как люди, приходившие к нему за духовным советом, видели огромного медведя, которого старец кормил хлебом с рук. Как его хотели ограбить и покалечили разбойники, а Серафим, чудом выжив с поврежденным позвоночником, когда их поймали, убедил их отпустить. Как на три года взял он на себя подвиг молчания, а вернувшись в монастырь, ушел в затвор, и только выйдя из него, восемь последних лет жизни стал принимать посетителей, получив, как сказано в житии, "дар прозорливости и исцеления от болезней". Как опекал Свято-Троицкий женский монастырь в Дивеево. И как скончался в 1833 году в своей келье на коленях перед иконой во время молитвы.

Батюшку Серафима вся Россия знала в лицо — его икона была написана с прижизненного портрета, сделанного художником Серебряковым за пять лет до кончины старца.

И никому из сотен тысяч участников Серафимовских торжеств 1903 года и в голову не могло прийти, что меньше, чем через десять лет мощи всенародно любимого святого будут не бережно и торжественно, с молитвой, вынуты из раки, чтобы крестным ходом перенести их на новое место поклонения, а варварски "изъяты" и увезены в Москву, в Музей религиозного искусства, а в храме, освященном во имя преподобного Серафима в 1914 году в Донском монастыре, устроят один из первых в СССР крематориев. И лишь осенью 1990 года мощи святого случайно обнаружат в запасниках Музея истории Религии в Ленинграде.

Зимой 1991 года вторично обретенные мощи преподобного Серафима Саровского крестным ходом перенесли в Москву, а летом крестный ход с ними двинулся из Москвы в Дивеево, останавливаясь во всех городах и монастырях, встречавшихся на пути, чтобы тысячи паломников могли поклониться святыне. 1 августа, в день памяти преподобного, она вернулась в Дивеевский монастырь.

Девятое ава (Тиш’а бе-ав)

Это национальный день траура еврейского народа, день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В этот день верующие иудеи ничего не едят и не пьют, не моются, не надевают кожаную обувь и даже не изучают Тору (кроме нескольких скорбных текстов), ибо она является источником радости. Вечером в синагогах после молитвы читают Плач Иеремии (32-я часть Танаха, 6-я книга Ктувим) где автор, современник разрушения Первого Храма, оплакивает эту национальную катастрофу, в корне изменившую жизнь народа.

А началось все, по преданию, с "греха разведчиков". Когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти в нее и упросили Моисея отправить туда сначала разведчиков, чтобы они убедились, действительно ли она так хороша. И хотя это было явным неверием Богу, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, Моисей согласился отправить глав 12 колен израилевых на разведку. Но вернувшись, 10 из них наговорили соплеменникам всяких ужасов, и только двое утверждали, что Земля Обетованная прекрасна. Народ, естественно, поверил большинству, и всю ночь с 8-го на 9-е ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне. И Бог, чтобы вразумить их и показать, что в тот раз они плакали напрасно, с тех пор давал им в этот день множество настоящих поводов для плача.

Первым наказанием стал запрет поколению, вышедшему из Египта, войти в Святую Землю — люди, усомнившиеся в Боге, были обречены сорок лет скитаться по пустыне. Во-вторых, за то, что евреи отказались войти в Израиль в выбранное Богом время, им было теперь суждено завоевывать эту землю в войнах, хотя они могли получить ее безо всяких усилий.

Но и обосновавшись на Земле Обетованной, евреи продолжали грешить. И самым тяжким их грехом было идолопоклонство. По свидетельству пророка Иеремии, современника разрушения Первого Храма, объектом поклонения стал и сам Храм: люди видели в нем фетиш, забывая о Том, для кого они этот Храм построили. Орудие достижения цели стало самоценным, затмив собой цель — службу Богу, общение со Всевышним. И Бог убрал соблазн — 9 ава 586 года до н.э. вавилоняне разрушили Храм, построенный Соломоном в IX веке до н.э., а евреев увели в плен.

В тот же день в 70 году н.э. легионеры Тита Веспасиана разрушили Второй Храм, построенный в IV веке до н.э., а в 135 году римляне захватили Бейтар — последний оплот восстания Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание евреев из Израиля — и через несколько лет распахали саму Храмовую гору в Иерусалиме.

9 ава в 1095 папа Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, погубившего десятки тысяч евреев и уничтожившего множество еврейских общин; в 1146 году, во время Второго крестового похода начались погромы в еврейских общинах Германии и Франции, а в 1290 году — изгнание евреев из Англии.

В этот день король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании (1492 год), римских евреев переселили в первое в истории гетто (1555 год), казаки Богдана Хмельницкого вырезали тысячи евреев в Польше, Украине и Бессарабии (1648 год), началась депортация евреев из Варшавского гетто и задымила труба крематория в лагере смерти в Треблинке (1942 год).

И, по преданию, до тех пор, пока евреи не раскаются в грехе неверия, будут появляться все новые и новые поводы для плача в этот день.

Поэтому ортодоксальные иудеи, строго следующие традиции, начинают соблюдать траур уже за три недели до 9 ава, усиливая проявление скорби в последние 9 дней этого, начиная с 1 ава. Они воздерживаются от мяса и вина (все дни, кроме субботы), не надевают новых и праздничных одежд, дважды в день читают траурные стихи (кинот) и скорбные псалмы 136-й и 78-й.

А еще в дни траура не слушают музыку (потому что "левиты не поют больше в Храме"), не ходят в гости, не путешествуют и даже воздерживаются супружеской близости.

Вечером накануне 9 ава в Израиле закрыты все театры, кино и концертные залы.