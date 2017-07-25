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Религиозные праздники 26 июля

12:0025.07.2017
(обновлено: 12:01 25.07.2017)
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26 июля православные верующие празднуют Собор архангела Гавриила, католики - День святой Анны, а буддисты - Майдари-хурал.

Собор архангела Гавриила

Архангел Гавриил (буквально "Всевышний — сила моя"), в иудаизме — Габриэль, в исламе — Джабраил — один из семи главных ангелов. Он несколько раз упомянут в Библии как небесный вестник, которого Бог посылает к людям, чтобы передать свою волю. Он являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира (Дан. 8, 16, 9-21), а перед пришествием Сына Божия в мир явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Иоанна Предтечи.

Через шесть месяцев архангел Гавриил в Назарете принес Деве Марии весть, что она избрана стать Матерью Спасителя (Лк. 1), а потом открыл святому Иосифу Обручнику во сне тайну воплощения Сына Божия, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. По церковному преданию, это от него жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом и именно он был послан возвестить Богоматери день ее Успения.

На иконах архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью или белой лилией в руке, которую, по преданию, он принес Деве Марии в день Благовещения, или со свечой и зеркалом из яшмы — символом того, что пути Божии до времени бывают не ясны, но постигаются изучением слова Божия и "послушанием голосу совести".

На Большом государственном гербе Российской империи он вместе с архангелом Михаилом держит главный щит с двуглавым орлом. В византийской традиции существовал общий культ архангелов Гавриила и Михаила. Но с IX века помимо их совместного празднования в Константинополе стали отмечать Собор архангела Гавриила на следующий день после Благовещения (8 апреля по новому стилю), а впоследствии, с распространением Иерусалимского устава, было установлено еще одно празднование – 26 июля (по новому стилю). Поводом к его установлению, вероятно, послужило освящение в ХVII веке в Константинополе храма во имя архангела Гавриила.

В исламе архангел Гавриил (Джабраил) считается ангелом-покровителем пророка Мухаммеда: по преданию, именно он передал пророку Коран и он же унес его на небо.

День святой Анны

Еврейское имя Анна (Хана) означает "благодать, милость". Святая Анна – по евангельскому повествованию мать Девы Марии, жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.

О ее жизни рассказывают несколько апокрифов. Согласно им, она была дочерью вифлеемского священника Матфана. С IV века до наших дней в Иерусалиме показывают место, где был дом Иоакима и Анны — на этом месте стоит храм, построенный крестоносцами.

По преданию, выйдя замуж за Иоакима и долгое время не имея детей, она с мужем отдавала две трети своих доходов в Иерусалимский Храм и бедным. В том, что они до глубокой старости не могли родить детей, Анна считала главной виновницей себя.

Однажды, когда она в очередной раз горячо молилась о даровании младенца и пообещала принести его в дар Богу, ангел спустился к ней с небес и возвестил, что вскоре у нее родится дочь по имени Мария и через нее "благословятся все племена земли". С той же вестью явился ангел и Иоакиму.

До трех лет супруги воспитывали дочь сами, а потом отдали ее в Храм, где Марии предстояло воспитывалась до совершеннолетия. Вскоре после этого скончался Иоаким, а через два года и Анна.

Праведных Иоакима и Анну почитают и в Восточной и в Западной церкви. Уже в IV-V веках в Иерусалиме существовал посвященный им маленький храм, а около 550 года император Юстиниан воздвиг в Константинополе базилику во имя святой Анны. На Западе первые храм и монастырь святой Анны появились в 701 году во Флориаке под Руаном, во Франции. Ее имя носят 5 женских монашеских орденов. В древней католической литургике (XIV-XVI вв.) святой Анне посвящалось целых 118 гимнов и 36 секвенций.

Церковное празднование в честь святых Иоакима и Анны в Византии ввел в 710 году император Юстиниан II. На Западе оно появилось позже — примерно в Х веке. Папа Урбан VI в булле Splendor æternæ gloriæ от 21 июня 1378 года разрешил отмечать этот праздник в Англии. Юлий II в 1522 году распространил его на всю церковь и назначил его на 20 марта. Однако Павел V в 1568 году отменил этот праздник, ссылаясь на то, что о родителях Богородицы ничего не сообщается в книгах Священного Писания.

Но победило всецерковное убеждение, что раз эти родители существовали, им подобает особая честь. Поэтому Григорий XIII в 1584 восстановил восстановил праздник и назначил для него день 26 июля.

Майдари-хурал — Круговращение

Праздник посвящен приходу на землю Майтреи — Будды "Грядущего мирового периода", то есть той эпохи, которая наступит после окончания "правления миром Будды Шакьямуни". Согласно учению махаяны (одного из основных направлений буддизма), Будда Майтрея ("владыка, нареченный Состраданием", грядущий Учитель человечества) пребывает на небесах Тушита (они четвертые снизу из шести небес богов Мира желаний или Мира страстей, там обитают перевоплощенные существа, соблюдавшие пять заповедей: не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги, не пей спиртного), ожидая, когда наступит время его схождения на землю.

Знамением его пришествия должны стать уменьшившиеся в размерах океаны — чтобы Майтрея мог их без труда пересекать. К тому времени исчезнут смерть, войны, голод, болезни, на земле воцарится общество терпимости и любви. А людям откроется истинная драхма (совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка), чтобы можно было создать новый мир. 

Санскритский текст "Майтреявьякарана" ("Пророчество Майтреи") утверждает, что боги, люди и другие существа будут поклоняться Майтрее и утратят сомнения, и потоки привязанностей их иссякнут: свободные от всяческой нищеты они смогут пересечь "океан становления" и будут вести святую жизнь. Им ничего не будет принадлежать — ни золото или серебро, ни дом, ни близкие. Они разорвут сеть страстей, смогут входить в священный транс, и им будет принадлежать "изобилие радости и счастья".

Майдари-Хурал — один из самых торжественных буддийских праздников, на который в монастыри съезжается огромное количество паломников. Празднуют его три дня. В первый проводится Ганжур хурал — на нем ламы декламируют 108-томное собрание Учения Будды Шакьямуни.

Основной день праздника — второй. В этот день после праздничного хурала из храма выносят скульптурное изображение Майтреи, сажают его на колесницу с балдахином, в которую впрягают деревянного коня или слона. Одна группа монахов приводит в движение колесницу, другие, звеня колокольчиками под аккомпанемент других религиозных музыкальных инструментов, идут впереди или сзади нее, читая молитвы. Окруженная верующими колесница медленно по ходу солнца обходит вокруг монастыря, подолгу останавливаясь у каждого поворота для чтения молитв и чаепития. Отсюда и название праздника — "Круговращение Майтреи". Торжество завершается праздничным угощением и подношением подарков членам монашеской общины.

В дацанах традиционной  сангхи России, по традиции, после праздничного угощения устраивают народные игры "Эрын Гурбан Наадан" (Три игры мужей), в которых участники соревновуются в бурятской национальной борьбе бухэ барилдаане, конных скачках и стрельбе из лука.

В отличие от прочих Будд,  Майтрею обычно изображают сидящем на троне со спущенными вниз ногами. Его атрибутами является золотистый цвет кожи, ступа, ваза с напитком бессмертия (амритой) и колесо дхармы. Культ Майтреи особенно популярен в Центральной Азии — именно там во многих монастырях есть его гигантские статуи.

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