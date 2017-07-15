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Религиозные праздники 16 июля

12:0015.07.2017
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16 июля православные верующие празднуют перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского.

Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского

Митрополит Филипп II (в миру Федор Колычев) до 30 лет служил в Москве при дворе Василия III, дружил с его сыном Иваном, тогда еще маленьким мальчиком, но удачно начавшаяся светская карьера оборвалась, когда его род оказался втянутым в заговор против матери Ивана Елены Глинской. Колычевы попали в опалу: дядя Федора оказался в тюрьме, троюродные братья были казнены, а сам Федор тайно бежал из Москвы на север.

Год он был простым пастухом, а потом подался на Соловки. А поскольку был он не женат и имел склонность к духовной жизни, житейские проблемы, возможно, лишь ускорили его решение уйти от мира, и после полутора лет послушания игумен Алексий (Юренев) постриг его в монашество с именем Филипп. Через восемь лет игумен по старости ушел на покой, и на его место монахи избрали Филиппа.

При нем монастырь активно строился, хозяйство его ширилось и процветало, пожертвования росли. Он перенес в Преображенский собор мощи преподобных Зосимы и Савватия, основателей монастыря, нашел оставшиеся от них реликвии.

Игумен Филипп ездил в Москву на Стоглавый собор, возобновил там знакомство с царем Иваном и был им обласкан — получил в дар богатое облачение и подтверждение налоговых льгот для монастыря. А когда в 1566 году кандидат в Московские митрополиты Казанский архиепископ Герман впал в немилость, Соловецкого игумена, по воле царя, позвали на Московскую кафедру.

Филипп поставил условие: пусть царь отменит опричнину, царь не согласился. Пришлось смириться. Первые полтора года прошли спокойно, потом раскрыли очередной заговор, опричники снова принялись лютовать, митрополит пытался царя увещевать, а потом вступил с ним в открытый конфликт, исход которого был известен заранее. По приказу царя на Соловки послали комиссию за компроматом, потом последовали обвинение в колдовстве, церковный суд, лишение сана, арест и ссылка в Тверь, в Отроч Успенский монастырь, где, по преданию, в 1969 году, исполняя царскую волю, узника задушил Малюта Скуратов.

В 1591 году, по просьбе братии Соловецкого монастыря, мощи святителя Филиппа были перевезены на Соловки и там захоронены. Тогда же было составлено первое его житие и началось его местное почитание. А в 1652 году по инициативе Новгородского митрополита и будущего патриарха Никона — тоже бывшего Соловецкого монаха — мощи митрополита Филиппа торжественно перенесли в Москву, положили в серебряную раку в Успенском соборе Кремля, и перед ней царь Алексей Михайлович предложил митрополиту Никону стать патриархом.

А на месте встречи мощей святителя московским духовенством, царем и народом воздвигли крест — от которого получила свое название Крестовская застава в Москве у Рижского вокзала — а потом и Филипповскую церковь в Мещанской слободе, которая, перестроенная в конце XVIII века архитектором Матвеем Казаковым, стоит там и поныне.

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