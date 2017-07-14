Религиозные праздники 15 июля

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Риза Богородицы — одежда, принадлежавшая, по преданию, Деве Марии.

Согласно церковной традиции, обнаружили ее в царствование императора Льва I (457-474 годы) два византийских аристократа, братья Галвин и Кандид, во время паломничества к палестинским святыням в Назарете. В доме, где они остановились на ночлег, эта реликвия передавалась из рода в род: одной из женщин этой семьи, присутствовавшей при погребении Богородицы, ее отдали по завещанию самой Девы Марии.

Лукавые византийцы ночью измерили ковчег, в котором хранилась святыня, потом в Иерусалиме заказали его копию и на обратном пути подменили.

Привезя реликвию в Константинополь, братья тайно поместили ее в своей домовой церкви, но о ней все же узнали при дворе и сообщили императору и патриарху Геннадию I, и в 485 году святыню торжественно перенесли в храм Божией Матери на берегу Влахернского залива. В честь этого события и было установлено ежегодное празднование Ризоположения.

Позднее в ковчег с ризой положили еще и омофор и часть пояса Богородицы, обнаруженные в ее гробнице, вскрытой по решению Шестого вселенского собора (680 – 681 годах), и в на православной иконографии праздника оба эти события — положение ризы и положение пояса Богоматери во Влахерне — объединились.

Кроме того, в русской церковной традиции считается, что праздник Ризоположения установлен в 860 году патриархом Фотием, когда русский флот князя Аскольда снял осаду Константинополя после того как ризу Богородицы обнесли крестным ходом вокруг стен города и укрыли в Софийском соборе. Подписав перемирие, реликвию вернули — положили — на прежнее место.

О том, что риза Богородицы все еще находится во Влахерне, свидетельствовал русский паломник XIV века Стефан Новгородец, а в 1387 году об этом писал митрополит Киевский Пимен, побывавший там и поклонившийся святыне.

Но в 1434 году Влахернская церковь сгорела. С тех пор достоверных сведений о местонахождении ризы нет. Известно лишь о ее частицах, хранящихся в разных местах: в Латеранской базилике в Риме (Собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме), во Влахернской церкви в Зугдиди.

В России частица ризы Богородицы появилась в XIV веке – ее вместе с другими святынями приобрел в Константинополе епископ Суздальский Дионисий (впоследствии митрополит Киевский), вошедшими в состав "ковчега Дионисия", ставший реликвией Московских великих князей.

Другая часть ризы в XVII веке попала в Успенский собор Московского Кремля благодаря князю Василию Галицыну.

После изъятия церковных ценностей советской властью она оказалась в собрании музеев Московского Кремля. И только в 2008 году ее вместе с другими реликвиями вернули Московской патриархии.