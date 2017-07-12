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Религиозные праздники 13 июля

12:0012.07.2017
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13 июля православные верующие празднуют Собор двенадцати апрстолов.

Собор двенадцати апостолов

Этот праздник — на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла — упоминается в исторических источниках с IV века. Он посвящен 12 ближайшим ученикам Христа.

Греческое слово "апостол" означает "посланник, слуга". Это праздник посланников, слуг Божиих. Он сам избрал их на служение людям, и они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за ним, разделяли его лишения и страдания и, исполняя его волю, проповедовали его учение по городам и странам.

И только один из избранников  Иуда Искариот — не выдержал возложенной на него миссии, и его, по жребию, заменил Матфий.

Все они — кроме святого Иоанна Богослова — завершили свою миссию на земле, приняв венец мученичества за Христа.

Петр, первый епископ Римский — проповедовал в Никее, Сирии, Малой Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египте,  Британии. В 67 году распят в Риме вниз головой. Мощи его хранятся в Риме.

Андрей Первозванный, брат Петра — проповедовал в Византии, Фракии, Македонии, Малой Азии, Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Около 62 года в Патрах распят на кресте в виде буквы Х. Часть его главы хранится в Амальфи.

Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова — проповедовал в Испании. Около 44 года при царе Ироде Агриппе I усечен мечом в Иерусалиме.

Иоанн Богослов, которому Иисус на кресте поручил заботиться о Своей Матери — проповедовал в Малой Азии, Иерусалиме, Ефесе, на острове Патмос. В начале II века (около 106 года) мирно скончался в Ефесе.

Филипп, земляк Петра и Андрея — проповедовал в Сирии, Малой Азии с апостолом Варфоломеем, а также в Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I веке.  Мощи его хранятся в храме 12-ти апостолов в Риме, а рука — во Флоренции.

Варфоломей, призванный Христом четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом — проповедовал в Сирии, Малой Азии — с апостолом Филиппом, потом в Индии и Великой Армении. В I веке в Баку распят язычниками вниз головой, потом его еще живым сняли с креста, содрали с него кожу и отрубили голову. Часть его мощей хранится в Риме.

Фома по прозвищу Близнец — проповедовал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I веке в Индии скончался, пронзенный пятью копьями. Части его мощей хранятся в Индии, Италии, Венгрии и на Афоне.

Матфей, бывший мытарь Левий, первый евангелист — проповедовал в Македонии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 году в Африке распят на земле и сожжен людоедами.

Иаков Алфеев, брат Иуды Иаковлева, а возможно и Матфея — проповедовал в Эдессе, Иудее, Газе, Южной Палестине, Египте. В I веке распят на кресте в Египте.

Иуда Иаковлев или Фаддей, сводный брат Иисуса Христа (сын Иосифа Обручника от первой жены) — проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении около 86 года распят на кресте и пронзен стрелами.

Симон Зилот или Канонит — проповедовал в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, Киринии, Абхазии. В I веке в Абхазии распят на кресте.
Матфий, избранный по жребию в число 12-ти вместо Иуды Искариота — проповедовал в Иудее, Колхиде, Македонии. Около 63 года побит камнями в Иудее. Глава его хранится в Риме, а часть мощей в Трире.

И только апостол Павел не вошел в число 12 избранных. При жизни Христа он был Савлом, ярым гонителем его учеников. Но Господь призвал его на апостольское служение, и он исполнил его так, что теперь вместе с Петром именуется перврверховным.

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