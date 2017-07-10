Религиозные праздники 11 июля

11 июля православные верующие чтут память преподобных Сергия и Германа Валаамских, а иудеи соблюдают пост 17 Тамуза.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские

Основатели Валаамского Спасо-Преображенского монастыря преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими иноками, пришедшими во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами.

Исторические сведения о них скудны, отсутствует важнейший источник датировки — их древнее житие. В XII-XVII веках монастырь, расположенный на границе Швеции и Руси, не раз опустошался во время бесконечных войн, его грабили шведы, плававшие по Ладожскому озеру, монашеская жизнь в нем на долгие десятилетия прерывалось, уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. Исчезло и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Сегодня существует два варианта датировки основания монастыря: X-XI века (на основании ряда летописных упоминаний о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году) и XII-XIV века (основанная на рукописи XVI века "Сказание о Валаамском монастыре"). Церковная и монастырская традиция придерживается первой версии.

Но смысл иноческого и миссионерского подвига преподобных от датировки не зависит.

Пусть о них не осталось документальных свидетельств современников, зато остались обращенные в православие карелы, которые в отличие от своих соплеменников, оказавшихся на шведских землях и принявших католичество, а потом и лютеранство, полностью сохранили не только свою национальную самобытность, но и древний эпос "Калевала". А еще остался основанный ими монастырь, на долгие века ставший северным Афоном не только для всей Руси, но и для всего православного мира.

Первоначальным местом подвигов преподобных Сергия и Германа, вероятно, был Святой остров: сохранился шведский атлас, в котором на карте Валаама он именуется Vanho Valamo — Старый Валаам, и на этом острове указан крест.

Обитель несколько раз сжигали дотла, но она каждый раз возрождалась. На рубеже XV-XVI веков монастырь именовался "Великй Лаврой". Он прославился многими подвижниками — духовными преемниками преподобных Сергия и Германа. Отсюда вышел преподобный Савватий, в 1429 году положивший начало монашеской жизни на Соловецком острове в Белом море. Валаамским монахом был и инок Геннадий, впоследствии святой архиепископ Новгородский, знаменитый борец с ересью, составитель первого полного свода Священного Писания на славянском языке (1499 г).

Но в начале XVII века Валаамский монастырь был полностью разрушен, а земли его на 100 лет отошли к Швеции. Только в конце Северной войны он вновь возродился. Именно тогда состоялось местное прославление его основателей и было положено начало их церковному почитанию в Новгородской епархии.

А в XIX веке, когда монастырь достиг своего наивысшего расцвета, Свщенным Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти.

Пост 17 Тамуза

Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его в прошлом.

17 тамуза (четвертый месяц года, если, как требует еврейская традиция, считать, начиная с нисана) — один из четырех постов, установленных в память о разрушении Иерусалимского Храма.

10 тевета вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, 17 тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила трагическая развязка — был подожжен Храм.

В истории еврейского народа 17 тамуза вообще день бедствий. В Талмуде, в трактате Таанит, перечисляются целых пять бед, случившихся в этот день.

В 2448 году от сотворения мира, в год Исхода из Египта, всего через сорок дней после получения Торы на горе Синай, евреи сделали золотого тельца, совершив тяжкий грех идолопоклонства. А 17 тамуза Моисей, спустившийся с Синая со скрижалями Завета, увидев литое изваяние тельца и евреев, пляшущих вокруг него, не смог удержать скрижали в руках — они упали и разбились. И хотя Моисей все же сумел вымолить у Бога прощение заблудшему народу, но этот день так и остался несчастливым днем, ибо грех не был искуплен полностью.

Почти через девять столетий сыны Израиля, жившие в Земле Обетованной, снова отступили от заповедей, забыли Тору: они поклонялись идолам, проливали человеческую кровь. И то, и другое — прямое нарушение заповедей. Были и другие, менее явные прегрешения. И в 3336 году Иерусалим был осажден вавилонской армией. А 17-го тамуза прекратились ежедневные жертвоприношения в Храме — невозможно было доставлять жертвенных животных. Это было признаком надвигающейся катастрофы. В 3338 году был разрушен Первый Храм, потеряны земля и свобода.

Народ усвоил полученный урок, раскаялся, вновь получив свободу и землю и восстановил Храм. Но история повторилась — люди вновь стали забывать Божии законы, хоть их грехи были и менее явными. И в 3828 году, почти через пятьсот лет после разрушения Первого Храма, Иерусалим был осажден, на этот раз римлянами. 17-го Тамуза римляне пробили стены и захватили город. И вновь за поражением последовали разрушение Храма и изгнание.

В этот же день в 165 году до нашей эры Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев — это нанести удар их духовному достоянию. Сожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из главных причин восстания Маккавеев.

И наконец, в этот день в Храме была водружена статуя идола. По одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из деяний Апостомоса; согласно другой (версии Иерусалимского Талмуда), это совершил царь Иудеи Манассия, который правил в эпоху Первого Храма и прославился тем, что "затопил Иерусалим невинной кровью" и был идолопоклонником, превзошедшим всех своих предшественников.

По преданию, во время Потопа именно 17 тамуза Ной послал из ковчега на землю голубя — проверить, ушли ли воды. "И голубь не нашел пристанища для своей ноги" (Быт. 8:9). Так и народ Израиля, который уподобляется в Торе голубю, не может найти себе пристанища в этот день.

Пост начинается с рассвета с покаянных молитв слихот ("просьбы о прощении"), написанных специально для этого дня, и длится до появления звезд. Все это время нельзя пить и есть.

Дни между 17 Тамуза и 9 Ава (день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы) тоже считаются траурными. Эти три недели называются "между теснин". В эти дни запрещено слушать музыку, устраивать торжества, стричь волосы, покупать или надевать в первый раз новую одежду, есть фрукты нового урожая. А в течение последней недели нельзя даже мыться горячей водой, есть мясо и пить вино.