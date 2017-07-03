Религиозные праздники 4 июля

4 июля православные верующие чтут память преподобного Максима Грека.

Преподобный Максим Грек

Михаил Триволис родился в 1470 году в богатой греческой семье, окончил школу на острове Корфу и уехал в Италию изучать древние языки и философию. Он много путешествовал, увлекся гуманистическими теориями, наводнявшими в те годы Европу, четыре года в Венеции преподавал греческий и переписывал труды святых отцов. А когда в Венецию вторглись французы, уехал во Флоренцию и принял постриг в доминиканском монастыре св. Марка, где когда-то жил Савонарола.

В документальных источниках нет сведений, объясняющих причины этого недолгого пребывания в католицизме. Известно лишь, что Иоанн Ласкарис, привезший из Афин во Флоренцию греческие рукописи, посоветовал Михаилу съездить на Афон в Ватопедский монастырь, славившийся своей обширной библиотекой. Там он вернулся в православие и в 1505 году принял постриг с именем Максим. С тех пор 10 лет его основным послушанием был сбор милостыни для афонских монастырей.

В 1515 году великий князь Василий III попросил прислать ему монаха для перевода духовных книг, и через три года 47-летнего Максима отправили в Москву, хотя он даже не говорил по-русски и славянского не знал.

Первой его работой стал перевод Псалтири, над которым вместе с ним трудились русские писцы-переводчики. Труд одобрили и Максима оставили при дворе. Но тот по южной горячности не ограничился исправлением дефектов переводов, а начал критиковать дефекты жизни, во многом противоречившей христианским идеалам. Поклонник Нила Сорского и старцев-нестяжателей, он нажил множество влиятельных врагов. А уж когда осмелился не одобрить намерение великого князя развестись с женой, над головой смутьяна грянул гром – его обвинили в заговоре, государственной измене, ереси и отлучили от причастия.

В 1525 году 55-летнего монаха отправили на покаяние в Иосифо-Волоцкий монастырь, а через 6 лет добавили обвинение в умышленной "порче" богослужебных книг и колдовстве и сослали в Тверской Отроч монастырь. К счастью, епископ Акакий, который должен был за ним надзирать, очень уважал ученого грека, и жизнь его была вполне сносной: настоятель сажал его за свой стол обедать, давал возможность читать и писать. Вот только причащаться ему разрешили лишь спустя 10 лет.

Только после многочисленных просьб Константинопольского, Иерусалимского и Александрийского патриархов и митрополита Макария 81-летнего Максима Грека после 26 лет заточения отпустили на покой в Троице-Сергиев монастырь, где он и скончался в 1556 году. Похоронили его у северо-западной стены Свято-Духовской церкви.

Преподобный Максим оставил около 365 текстов — богословских, апологетических, духовно-нравственных, трактаты по грамматике и структуре языка, послания частным лицам. И канон Святому Духу, написанный углем на стене тесной сырой кельи Иосифо-Волоцкого монастыря. С XVI века труды его стали расходиться в многочисленных списках, а сам Максим Грек был канонизирован как местночтимый святой. 1591 году, при подготовке к канонизации, были открыты его мощи — они оказались нетленными, даже часть мантии сохранилась.

Поместный собор Русской православной церкви канонизировал Максима Грека как святого всей церкви в 1988 году. А в 1996 году после археологических раскопок мощи преподобного были обретены, и с тех пор находятся в Свято-Духовской церкви Лавры.