Религиозные праздники 27 июня

27 июня православные верующие празднуют Собор Дивеевских святых.

Собор Дивеевских святых

Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области — место удивительное: преподобный Серафим Саровский называл его "земным уделом Пресвятой Богородицы" — четвертым после Грузии, Афона и Киево-Печерской лавры.

Появился он наперекор "миру сему" — в XVIII столетии, когда российские императоры словно задались целью извести монашество "как класс". Петр I именовал монастыри "гангреной государства", а монахов считал тунеядцами и плутами и даже запретил им иметь в кельях бумагу и перья. Не отставала от него и Анна Иоановна, а после того как Екатерина II лишила монастыри их земельных угодий, обители вообще обезлюдели: богатые обеднели до крайности, а средние и вовсе закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без глав и крестов, крыши их прорастали мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорах, ограды были полуразрушены. Не было иеромонахов, и приходилось приглашать служить приходских священников. В обителях доживали престарелые и больные, но иногда все "разбродились розно" и монастырь закрывался уже сам собою.

На первый взгляд, могло показаться, что монашество в России окончательно погибло. Но из вековых гонений оно вышло очищенным и обновленным: в эпоху, когда духовное начало преследовалось, а монастыри пустели, духовно одаренные натуры неизбежно должны были уходить в скрытую для мира внутреннюю жизнь и в ее глубинах сохранять истинное понятие о духовном подвиге. Так незаметно, в тайном подвиге, созревали духом избранники Божии, благодаря которым с окончанием гонений смогла возродиться истинная монашеская жизнь.

Таким тайным подвижником, вернее подвижницей, была подвизавшаяся в Киеве старица Досифея (в миру девица Дарья Тяпкина, дворянка из Рязанской губернии), которую до самой ее смерти считали старцем Досифеем. Это она благословила на иночество будущего великого русского святого – Серафима Саровского и дала ему заповедь непрестанной памяти Божией и Иисусовой молитвы.

В Киеве же приняла монашеский постриг богатая помещица Агафья Мегульнова – первая Дивеевская святая, матушка Александра, о которой преподобный Серафим говорил: "Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю". Это она, по совету саровских старцев Пахомия и Исайи, попросила дивеевскую помещицу Жданову пожертвовать 1300 квадратных сажен своей усадебной земли, на которой построила дом с надворным строением, где поселилась с четырьмя послушницами: девицей Евдокией Мартыновой, крестьянской девицей Ульяной Григорьевой и крестьянскими вдовами Анастасией Кириловной и Феклой Кондратьевой. Община называлась Казанской, жили сестры по строгому Саровскому уставу. В 1789 году попечение над общиной взял молодой иеродиакон Серафим.

По его благословению рядом была устроена Мельничная община, первыми насельницами которой стали 8 дивеевских монахинь, а первой наставницей — дворянская девица Елена Мантурова, брат которой Михаил, в благодарность за исцеление от неизлечимой болезни обрекший себя по обету на добровольную нищету до самой смерти, многое сделал для устройства общины.

Через 9 лет после смерти преподобного Серафима Саровского обе общины были объединены с наименованием Серафимо-Дивеевской, а в 1861 году получили статус монастыря. В 1917 году в нем было 270 монахинь и 1474 послушницы, и даже когда в 1919-м из обители сделали "трудовую артель", ее покинули немногие: сестры продолжали соблюдать монастырский устав и уклад монастырской жизни.

Но в 1921 году монастырь закрыли, и монахини рассеялись по округе. Игуменья Александра с частью сестер впоследствии обосновалась в Муроме, в доме у стен Благовещенского монастыря. Там в то время жили инокини, изгнанные из разных обителей, но служивший там священник вспоминал: "Внешне все выглядели одинаково: темный платок, темное платье, но дивеевских мы узнавали сразу, они резко отличались от всех, они успели получить нечто в монастыре — благодать. Они были ни на кого не похожи: в общении особенно приятные, очень смиренные, это чувствовалось во всем — в обращении и даже в голосе. А остальные были какие-то боевые монахини".

Возрождение Дивеева началось в 1988 году, когда был зарегистрирован церковный приход. А в 1991-м состоялось решение Священного Синода о возобновлении монастыря.

Одной из немногих дивеевских сестер, доживших до этого, была монахиня Серафима (Булгакова), сохранившая и передавшая монастырю некоторые личные вещи преподобного Серафима Саровского и святой блаженной Параскевы Дивеевской.

В 2000 году были обретены мощи Александры, Марфы и Елены Дивеевских и прославление их как местночтимых святых — так исполнилось предсказание Серафима Саровского, что три подвижницы — схимонахиня Александра (Мельгунова), схимонахиня Марфа (Мелюкова) и монахиня Елена (Мантурова) — со временем будут прославлены, и мощи их будут открыто почивать в обители.

Были прославлены в лике святых и сам преподобный Серафим, и три Дивеевские блаженные — Пелагия, Параскева (Паша Саровская) и Мария.

Причислена к лику новомучеников и исповедников Российских и жившая рядом с Дивеевским монастырем Евдокия Шикова, которая в 20 лет оставшись после тяжелой болезни парализованной, вместе с послушницами-келейницами создала подобие духовной коммуны. Ее вместе с Дарьей Тимолиной, Дарьей Сиушинской и послушницей Марией в 1919 году расстреляли за "укрывательство дезертира и агитацию против Красной армии".

Вошли в Собор Дивеевских святых и протоиерей Михаил Гусев, который был духовником монастыря, а после его закрытия помогал, чем мог, сестрам разоренной Дивеевской обители и в 1937 году был расстрелян за "организацию контрреволюционной церковно-фашистской группы"; и его старший брат протоиерей Иаков, расстрелянный в 1937-м за "антисоветскую деятельность"; и митрополит Серафим (Чичагов), автор "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря", убедивший Николая II в необходимости открытия мощей преподобного Серафима Саровского и в 1937-м расстрелянный на подмосковном полегоне Бутово за "причастность к контрреволюционной монархической организации"; и умершие в сталинских лагерях дивеевские монахини Марфа и Пелагия (Тестовы), и прошедшая тюрьмы, лагерь и ссылку инокиня Матрона (Власова).

Сегодня Серафимо-Дивеевский монастырь вновь живет — в нем около 400 сестер. В день торжеств по случаю 100-летия со дня канонизации преподобного Серафима Саровского патриарх Алексий II обратился к верующим с такими словами: "В одном из предсказаний преподобного говорится, что среди лета запоют Пасху. Разве не Пасха сегодня у нас? Пусть каждый из вас унесет эту пасхальную радость от общения с преподобным. Я желаю, чтобы его молитвы укрепляли бы, давали бы силы, мужество, давали бы внутренний духовный мир каждому из вас на вашем жизненном пути". А вместе со своим духовным отцом молятся и соединившиеся с ним в лике святых его ученики и ученицы.