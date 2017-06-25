Религиозные праздники 26 июня

26 июня правослвные верующие чтут память Александры Дивеевской, а мусульмане празднуют Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) – праздник разговения.

Преподобная Александра Дивеевская

Основательница Дивеевской монашеской общины схимонахиня Александра, в миру Агафья Мельгунова, происходила из старинного рязанского дворянского рода. Ее рано выдали замуж за сына соседей-помещиков, но муж вскоре умер, оставив ее богатой владелицей обширных поместий и 700 душ крестьян с маленькой дочерью на руках. Но она решила посвятить себя Богу, хотя в те времена, в зените куртуазного XVIII века, монашество не было в моде у богатых аристократов.

Агафье Мигульновой, ровеснице будущей императрицы Екатерины Великой, не было и 30 лет, когда она приняла постриг во Флоровском монастыре в Киеве. А через шесть лет, когда умерла ее дочь, она отпустила на волю крестьян, продала свои имения и все деньги, оставшиеся от раздачи бедным, пустила на строительство церквей.

Поселилась мать Александра в деревне Осиновка, неподалеку от Саровской пустыни и села Дивеево, и с четырьмя послушницами стала подвизаться под руководством саровских старцев. Молилась, чистила хлевы, ухаживала за скотиной, стирала белье, помогала крестьянам. И так 20 лет.

За полгода до ее кончины одна из местных помещиц пожертвовала ей участок земли рядом с церковью, и мать Александра с разрешения епархиального начальства построила на ней три кельи, надворные строения и деревянную ограду. Незадолго до кончины она постриглась в схиму.

Преподобный Серафим Саровский, знавший мать Александру еще послушником, говорил о ней: "Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю". После ее кончины в 1789 году он каждый день ходил на ее могилу и просил ее помолиться о нем у Престола Божия.

Жители села Дивеева почти 200 лет хранили память об основательнице обители, отмечая дни ее памяти поминальными обедами. Но в 1927 году келью матери Александры и ее могилу сравняли с землей, и место это закатали асфальтом.

Только в 1991 году после археологических раскопок могила была восстановлена по уцелевшему под асфальтом фундаменту часовни. Мощи матери Александры были обретены в праздник Воздвижения Креста Господня 26 сентября 2000 года и перенесены в церковь Рождества Богородицы, как и предсказывал преподобный Серафим Саровский, а в 2006 году, когда в храме начался ремонт — в Казанскую церковь.

Схимонахиня Александра канонизирована Русской православной церковью в 2004 году в лике преподобных.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник разговения

Праздник разговения, завершающий пост Рамадан, мусульмане отмечают первый день месяца шавваль (десятого месяца мусульманского календаря). По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

Еще накануне, после вечернего намаза начинает звучать такбир: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляЛлаху ва Ллаху акбар ва лиЛляхи-ль хамд" — свидетельство того, что Рамазан подошел к концу. Мусульмане, кто в мечетях, кто дома, ждут такбира, и после того, как он начинает звучать, поздравляют друг друга с праздником. Такбир звучит вплоть до начала праздничной молитвы.

После восхода солнца в мечети совершают специальную молитву — ид-намаз, а потом надевают праздничную одежду, накрывают щедрые праздничные столы – для родственников, друзей, соседей, дарят друг другу подарки.

В этот день или накануне полагается выплатить нуждающимся обязательное пожертвование — закят уль-фитр, навестить родителей, старших и больных, посетить кладбище, помянуть усопших и прочитать над могилами отрывки из Корана.

Праздник разговения собирает вместе всех родственников, тех, кого, возможно, не видели месяцами: каждый ходит в гости, приглашает к себе. Ураза-байрам — праздник дружбы, взаимоуважения, взаимопонимания, любви, прощения, братства.

После праздника разговения начинается подготовка к хаджу — паломничеству к святыням Мекки и Медины.