Религиозные праздники 21 июня

21 июня православные верующие чтут память великомученика Феодора Стратилата, а мусульмане отмечают Ночь Бараат (Лейлят-аль-Бараа - Ночь могущества и предопределения).

Великомученик Феодор Стратилат

Покровитель православного воинства Феодор Стратилат, уроженец Малой Азии, правитель Ираклии Понтийской (ныне Эрегли, Турция), принял мученическую смерть за исповедание христианства в 319 году при римском императоре Лицинии, властителе жадном, властолюбивом, раздражительном, агрессивно невежественном. Христиан он преследовал в том числе и потому, что видел в них сторонников своего соправителя и противника, будущего императора Константина Великого.

Гонения на христиан Лициний начал с того, что лишил их всех придворных должностей и изгнал из дворца. Второй репрессивной мерой была чистка армии от офицеров-христиан, которым было предложено принести жертву языческим богам.

Согласно житию, Феодор Стратилат был как раз из числа таких офицеров, многие из которых предпочли остаться христианами даже ценой собственной жизни. Он был подвергнут пыткам, ослеплен и распят.

Среди первых христиан, принявших в эпоху гонений мучительную смерть за веру, было немало и военачальников, и простых солдат, имена наиболее известных из них сохранились — они были причислены к лику святых. Будучи мучеником за веру, каждый из святых воинов в глазах любого христианина являл собой нравственный образец, пример победы человеческого духа над страстями. Некоторые из них — в том числе и Фкодор Стратилат — широко почитаются как православной, так и католической церквами.

Лейлят-аль-Бараа (Лейлятуль-бара’ат) — Ночь могущества и предопределения

Лейлят-аль-Бараа или Ночь Бараат — отмечается в ночь с 14 на 15 число священного месяца Шаабана (в 2014 году — в ночь с 12 на 13 июня). Это день освобождения или отпущения грехов. Бараат в переводе с арабского означает "непричастность", "полное отделение", "очищение". По народному поверью, в эту ночь происходит "сотрясание дерева жизни", на листьях которого написаны имена всех живущих: считается, что если лист, на котором начертано имя какого-то человека, упадет, он в этом году умрет.

В Ночь очищения, прощения и милости, по преданию, Аллах приближается к своим рабам, спускаясь на самые близкие к земле небеса, чтобы оказать им свою великую милость и благодать.

Набожные мусульмане проводят эти сутки в молитвах и покаянии. Вечером посещают кладбище и молятся об умерших, а ночью просят у Аллаха прощения грехов и дают обеты на будущее.