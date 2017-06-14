Религиозные праздники 15 июня

15 июня православные верующие чтут память святителя Никифора Исповедника, а католики отмечают праздник Пресвятого Тела и Крови Христа.

Святитель Никифор Исповедник

Когда во второй половине VIII века в Константинополе в благополучной во всех смыслах семье императорского секретаря родился сын, ничто не предвещало трагической судьбы всего этого рода. Хотя времена для тех, кто, как они, почитали христианские святыни, были суровые: после того как в 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон, тысяч образов, мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей храмов были уничтожены. А когда иконоборчество при поддержке следующего императора, Константина V Копронима, в 754 году официально признал "правильным" церковный собор, на иконопочитателей начались настоящие гонения. Особенно пострадали монахи – их забивали до смерти, ослепляли, у некоторых обмазывали бороду смесью воска и масла и поджигали.

Не миновала горькая чаша и отца будущего патриарха — его лишили придворной должности и сослали в Никею. Мать последовала за ним в изгнание, а когда муж в ссылке умер, вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.

Но до того как на семью обрушились несчастья, их сын успел получить блестящее образование, позволившее ему при императоре Льве IV занять придворную должность советника.

После смерти Льва IV, за малолетством его сына, императора Константина VI, регентшей стала его мать, сторонница иконопочитания императрица Ирина, первая женщин в истории Византии, правившая самодержавно. Она начала подготовку Вселенского собора для решения вопроса о почитании икон, и в 787 году он состоялся и осудил иконоборческую ересь. А Никифор, прекрасно знавший Священное Писание, от имени императора выступал на нем в защиту православия.

После Собора он еще несколько лет пробыл при дворе, а потом не выдержал, бросил службу, поселился в уединении на берегу Босфора, занялся наукой, построил церковь, основал монастырь и даже до пострига жил как настоящий монах — в научных трудах, безмолвии, посте и молитве.

Это уберегло его от неизбежного участия в вечных политических и династических интригах и заговорах византийский императорского двора. Когда же после череды дворцовых переворотов императором стал министр финансов императрицы Ирины Никифор I Геник, в 806 году, после кончины патриарха Тарасия, на Константинопольскую кафедру избрали Никифора.

Император, хоть сам и относился с почтением к иконам, к иконоборцам был толерантен, а вот в короткое царствование его преемника Михаила I Рангаве им пришлось не сладко. Но его вскоре свергли возмущенные сокрушительным поражением в войне с болгарами солдаты, посадившие на трон популярного в войсках иконоборца Льва V Армянина, и в империи началась новая полоса смут и репрессий.

Сразу начать открытое гонение на православие император не мог, поскольку иконоборчество было осуждено VII Вселенским собором, и патриарх Никифор продолжал служить, убеждать народ хранить православную веру и бороться с ересью.

Тогда василевс потребовал от него отчета о церковном имуществе, принял от его недругов несколько жалоб и потребовал, чтобы он явился на суд перед несколькими епископами и клириками. Никифор, не желая такого публичного оскорбления патриаршего сана, старался образумить императора и его окружение, написал увещания к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору сановнику, но так ничего и не добившись, сложил с себя сан и удалился в монастырь. А его место занял иконоборец Феодот, родственник императора и бывший, начальник лейбгвардии, который, по словам летописца Георгия Монаха, был совершенно необразован и "безгласней рыб".

Император начал вызывать из ссылки епископов и клириков, отлученных от церкви VII Вселенским собором, и составил из них второй иконоборческий собор, в 815 году в храме Святой Софии отменивший постановления Вселенского собора. Правда, иконы уже не называли идолами и разрешили помещать их в храмах, но только на высоких местах — в качестве назидания для неграмотных, но чтобы перед ними нельзя было зажигать ни свечей, ни лампад.

После этого снова начались гонения на монахов, а патриарха Никифора, которого собор отлучил от церкви, сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море.

Только когда Льва Армянина сменил на престоле Михаил II Косноязычный, репрессии прекратились, всем потерпевшим за иконопочитание, в том числе и патриарху Никифору, дали амнистию, но патриархом император все равно поставил известного иконоборца епископа Антония.

После 13 лет лишений и скорбей 2 июня (15 июня по новому стилю) 828 года святитель Никифор скончался в изгнании, оставив после себя обширное духовное наследие — многочисленные исторические, догматические и канонические труды.

А 13 марта (в этот день его память совершает католическая церковь) 847 года его мощи торжественно перенесли в Константинополь, на один день положили в храме Святой Софии, а затем положили в церкви Святых апостолов.

Праздник пресвятого Тела и Крови Христа

Этот католический праздник в честь установления Иисусом Христом таинства Причащения (Евхаристии) во многих странах празднуется с большим размахом.

Он сравнительно новый — папа Урбан IV установил его в 1264 году в память чуда, произошедшего, по преданию, в церкви Санта Кристина в городе Больсене, где священник, совершая мессу, усомнился в реальном присутствии Христа в Святых Дарах, и тогда из гостии (евхаристический хлеб) пошла кровь. Общецерковным праздник стал с 1311 года, а при папе Иоанне XXII в начале XIV века в этот день слали совершать торжественные процессии со Святыми Дарами.

В некоторых европейских странах это — официальный государственный праздник, а там, где четверг остается рабочим днем, торжества переносятся на ближайшее воскресенье. Во многих городах в этот день под звон колоколов и пение гимнов устраивают массовые процессии со свечами и хоругвями. Во главе священник несет под балдахином дарохранительницу "с Христом". Поперек улиц протягивают гирлянды цветов, украшают зеленью, цветами и коврами балконы близлежащих домов, а дорогу устилаю живыми цветами. По пути процессия четыре раза останавливается перед четырьмя открытыми алтарями, у которых читают отрывки из Евангелия и священник благословляет собравшихся Святыми Дарами.

В Йорке, Уэйкфилде, Ковентри и других английских городах в XIV, XV и XVI веках эти процессии оказали значительное влияние на развитие драматического искусства — сцены из Библии представлялись городскими ремесленниками: каждому цеху принадлежала одна повозка, на которой разыгрывалась определенная сцена (мистерия). Передвижные подмостки останавливались в определенных местах, где участники мистерии разыгрывали свою сцену, так что зрители, оставаясь на месте, могли видеть целую череду небольших пьес, которые составляли единый драматический цикл.

