Религиозные праздники 11 июня

11 июня православные верующие отмечают Воскресенье всех святых и праздник в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец", а католики и лютеране празднуют День Святой Троицы.

Воскресенье Всех святых

В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) православная церковь вспоминает все множество святых, "которые просияли и которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама и до Второго Пришествия Христова".

Соборное поминовение всех мучеников началось в восточной части Римской империи еще в конце IV — начале V века: святой Иоанн Златоуст в проповеди на память "всех святых, по всему миру пострадавших" говорит, что этот праздник совершается через неделю после Пятидесятницы.

Было подобное празднование и на западе Римской империи: 13 мая 609 года папа Вонифатий IV освятил в Риме бывший Пантеон как храм во имя Пресвятой Богородицы и всех мучеников, а в в первой половине VIII века папа Григорий III освятил во имя Всех святых одну из часовен базилики святого Петра и установил ежегодное празднование этого события.

Апостол Павел называет святыми всех верующих христиан. К святости, по учению Церкви, призван каждый. И история знает немало случаев, когда святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для Бога люди. Сколько их, христианских святых? О подвиге тысяч и тысяч подвижников мы не узнаем никогда. Мы не узнаем обо всех мучениках первых веков, о всех подвижниках и монахах, ушедших от мира чтобы горячо молиться за весь мир, о всех верующих, погибших во времена гонений.

В этот день церковь напоминает о том, что святость — это не удел отдельных личностей, а цель жизни каждого христианина. Сама способность к святости заложена в нас Творцом, и святые своей жизнью показывают, к какой высоте богоподобия призван и способен человек.

Икона Божией Матери "Умягчение злых сердец"

Икону "Умягчение злых сердец" иногда называют еще "Симоновым проречением" — на ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: "И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2634-35).

На этой иконе Богоматерь изображается с семью воткнутыми в сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Число семь символизируетет полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в ее земной жизни. Но страдает она теперь не оттого, что видит муки Сына, распятого на кресте, ее душу пронзают острые стрелы наших грехов — семь главных греховных страстей человека.

Празднование иконе совершается в неделю Всех Святых (первое воскресенье после Троицы).

Один из списков этой иконы особо почитается в Италии. Во время Великой Отечественной войны на юге Воронежской области стояли воевавшие на стороне нацистов итальянские горнострелковые части. Во второй половине декабря 1942 года солдаты из взвода лейтенанта Джузеппе Перего нашли в разрушенном от бомбежек доме икону "Умягчение злых сердец" и отдали Madonna del Don ("Донскую Мадонну") своем капеллану отцу Поликарпо. Когда в январе 1943 года остатки разбитого итальянского корпуса отступали, капеллан взял "Донскую Мадонну" с собой в Италию. В Местре (материковая часть Венеции) специально для нее построили часовню, до сих пор остающуюся местом паломничества родных и близких итальянских солдат, погибших в России.

День Святой Троицы

Это один из 12 (двунадесятых) главных православных праздников после Пасхи, установленный в память сошествия Святого Духа на апостолов, описанного в Деяниях святых апостолов.

На 50-й день после Пасхи, в иудейский праздник Пятидесятницы (Шавуот), установленный в память дарования еврейскому народу Закона на горе Синай, апостолы собрались в Иерусалиме в Сионской горнице, где накануне своего ареста и распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян 2:2-4).

В тот день в городе по случаю праздника собрались иудеи из разных городов и стран. Услышав шум, они столпились перед домом, где находились апостолы, и, услышав, что внутри говорят на различных наречиях, пришли в изумление. Некоторые насмехались над апостолами — "говорили: они напились сладкого вина" (Деян. 2:13). "Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать" (Деян. 2:14-18).

День сошествия Святого Духа и многоязычной проповеди апостолов стал днем рождения христианской церкви — сообщества верных Христу, объединенных таинствами в Единое Тело Христово, днем заключения Нового завета Бога с людьми.

В тот же день, как и обещал Христос, в мире ощутимым образом стал действовать Святой Дух — третья Ипостась Бога. В честь этого праздник и получил свое название.

В православной традиции Троицу называю также Пятидесятницей и празднуют на 50-й день после Пасхи и на 10-й — после Вознесения. Это двойное название — свидетельство ветхозаветных истоков праздника.

На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшаю ветками березы, цветами, пол устилают свежескошенной травой, и цвет облачений священнослужителей — зеленый: в праздник Троицы вспоминают также явление Аврааму Троицы под видом трех странников в Мамврийской дубраве, поэтому и украшают храмы зеленью. А цветы напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

После литургии священник, стоя на коленях, читает три особых молитвы: о церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и "во аде держимых". Этой коленнопреклоненной молитвой завершается пасхальный период, во время которого земных поклонов в православных храмах не совершается.

В католической и лютеранской церквях празднование Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Святой Троицы разделено — День Святой Троицы отмечается в воскресенье, следующее за Пятидесятницей (в этом году он совпадает с православным). Праздники Сошествия Святого Духа и Святой Троицы имеют в римском литургическом календаре высший статус — торжества.