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Религиозные праздники 9 июня

12:0008.06.2017
(обновлено: 12:20 08.06.2017)
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9 июня православные верующие чтут память святого Иоанна Русского, а буддисты празднуют Дончод-хурал (Сага Дава) — День рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни.

Святой Иоанн Русский

Святой Иоанн зовется Русским, потому что родился в Малороссии. В 1712 году его забрали рекрутом в петровскую армию, и в бесславном для русской армии Прутском походе он вместе со множеством других солдат попал в турецкий плен и в Константинополе на невольничьем рынке был продан начальнику турецкой кавалерии, который увез его к себе в Каппадокию, в селение Прокопи.

Для начала всех пленников-христиан попытались насильно, под пытками, обратить в ислам. Многие не выдержали. Кроме того, в Османской империи это был единственный способ снова получить статус свободного человека. Но Иоанн выбрал другой путь. Согласно житию, он сказал своему хозяину: "Я пленник этой войны, и я — в твоих руках. Но ты пленил мое тело, а не мою душу. Я готов выполнять ту работу, которую ты прикажешь, но не отрекусь от Христа, даже если ты лишишь меня жизни".

Именно за сознательный выбор исповеднического пути Иоанна Русского особенно любят и почитают православные греки.

Оставшись рабом, он без ропота испил горькую чашу унижений и истязаний. Работал он в хлеву — чистил навоз, там же и спал, снося насмешки и побои, и тайком ходил к священнику-греку исповедоваться и причащаться.

Хозяин Иоанна не был изувером, это был правоверный мусульманин, который с годами понял, что в его доме живет праведник, и даже связал с этим свое собственное процветание. Он предлагал Иоанну перебраться жить в дом, но тот сам отказался — в хлеву по ночам он мог без помех молиться.

27 мая (9 июня по новому стилю) 1730 года, в день его кончины, к нему позволили прийти священнику, и тот, вложив Святые Дары в яблоко с вырезанной сердцевиной, успел его причастить. Хозяин сам передал его тело местным христианам, чтобы они похоронили его по своему обычаю при местной церкви. А через три года его нетленные мощи открыли и, положив в раку, перенесли в храм.

В конце 1898 году на средства русского Свято-Пантелеимонова афонского монастыря в Прокопи построили храм во имя святого праведного Иоанна Русского и перенесли его мощи туда. А когда в 1924 году после поражения греков в греко-турецкой войне греки из Анатолии переехали на остров Эвбея, они забрали святыню с собой.

В 1962 году по решению Греческой церкви и государства было создано Общество во имя святого Иоанна Русского и рядом с храмом, в котором покоятся его мощи, построены два пансионата для паломников, два приюта для сирот и богодельня.

По словам настоятеля церкви Иоанна Русского на Эвбее протопресвитера Иоанна Вернезоса, 800 тысяч греков приезжают туда на поклонение, а в последние годы к ним добавились еще и тысячи паломников из России. Детей, крещеных в этом храме, греки называют "росопула" — "русские дети", дети Иоанна Русского.

В 1962 году Иоанн Русский был включен в календарь Русской православной церкви, а в 2004 году в Москве, в Кунцеве, был построен первый в России деревянный храм во имя этого святого.

Дончод-хурал (Сага Дава) — День рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни

Будда Шакьямуни достиг просветления и ушел в паринирвану в день своего рождения — на 15-й лунный день священного месяца Сага Дава, который считается у буддистов "месяцем тысячекратного приумножения", когда во множество раз увеличиваются следствия всех намерений и поступков — как дурных, так и направленных на благо всех существ.

Будда Шакьямуни — четвертый из тысячи будд нашей исторической эпохи (согласно Бхадракалпика-сутре, в нашу мировую эпоху появятся 1000 будд; по-тибетски "будда" — "санггье" — буквально означает "пробужденный" или "просветленный", то есть тот, кто полностью очистил свой ум и раскрыл его качества, особенно — совершенное всеведение), достоинства и природу.

Шакьямуни — реальная историческая личность, Сиддхартха Гаутама (около 560-478/80 гг. до н.э.). Он родился в семье, принадлежавшей к касте кшатриев — знатных владетельных воинов, рос в роскоши, а когда в 29 лет впервые покинул пределы дворца, столкновение с человеческим страданием перевернуло его представления о жизни. Духовные поиски привели Сиддхартху к осознанию того, что природа ума неразрушима и бесконечно богата, а сам ум безграничен и неличностен.

В 35 лет царевич Сиддхартха, достигнув просветления, стал Буддой и 45 лет передавал свой опыт людям, помогая им прийти к очищению и совершенству. Дхарма (санскр. "истина", "природа всего сущего"), или Учение Будды, — это 84 000 поучений и методов, ведущих от страдания к освобождению и просветлению, постижению истинной реальности.

В 80 лет Будда ушел в паринирвану, сказав перед смертью: "Я ухожу счастливым, потому что не скрыл в ладони ничего, что могло бы быть вам полезным. Не верьте ни единому слову только потому, что так говорил Будда — проверяйте все учения на собственном опыте, будьте путеводным светильником сами себе".

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