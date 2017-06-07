Религиозные праздники 8 июня

8 июня, в первый четверг по Пятидесятнице православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери именуемой "Споручница грешных" (Корецкой).

Икона Божией Матери именуемой "Споручница грешных" (Корецкая)

Эта древняя икона веками хранилась у Корецких князей и именовалась "благодатной".

Когда же Самуил, последний из православных корецких князей, ревностно защищавший православие во времена насильственного насаждения на Украине унии, погиб, его брат Иоанн, перешедший в католичество, предложил своей сестре, игуменье Серафиме, забрать икону из княжьей молельни в православный Корецкий девичий монастырь (ныне принадлежащий Ровенской епархии). Ее торжественно перенесли туда в 1622 году, в четверг после праздника Троицы. С тех пор в этот день было установлено празднование в честь иконы "Споручница грешных" Корецкой.

12 августа 1880 года икона была перенесена в возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм и помещена в деревянный резной киот у его левой передней колонны. Она считается чудотворной: многие верующие обращающиеся к Царице Небесной за помощью и заступничеством в случае каких-то неустройств, семейных неурядиц и особенно когда "болит душа", и свидетельствуют, что после молитв перед иконой получают душевное облегчение и умиротворение.

На иконе Божия Матерь изображена с Младенцем на левой руке, который обеими руками держит ее правую руку. Надпись "Аз сопоручница грешных к Моему Сыну: Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну; да тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися вечне через Меня испросят" и послужила названием иконы.