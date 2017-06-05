Религиозные праздники 6 июня

6 июля православные верующие чтут память блаженной Ксении Петербургской.

Блаженная Ксения Петербургская

Эта женщина из разряда тех, кого сегодня называют "городскими сумасшедшими", а в XVIII, когда она жила, именовали юродивыми, 45 лет ходила в грязных красно-зеленых лохмотьях по улицам российской столицы. После смерти мужа, придворного певчего, оставшись в 26 лет вполне обеспеченной вдовой, она к изумлению родни пожертвовала свой дом одной из знакомых, надела оставшуюся от мужа одежду и с тех пор откликалась только на его имя. Но это не было психическим расстройством.

Все ее разговоры о молитве и добрых делах, о щедрой милостыне и призрении нуждающихся ради памяти скоропостижно скончавшегося без покаяния супруга и спасении его души просвещенные и благополучные родственники и друзья воспринимали как блажь, как временное помешательство горя. И тогда она, веруя, что этим искупит грехи любимого человека, решилась в "золотой век просвещения" взять на себя подвиг добровольного безумия.

Как и сегодня, в те времена "городским сумасшедшим" доставалось и от обывателей, и от городовых, и много лет прошло, прежде чем в Ксении почувствовали явное действие благодати Божией, стали ее жалеть и подавать милостыню. Но она всегда брала лишь "царя на коне" — копейку, на которой был отчеканен Георгий Победоносец, поражающий дракона.

Когда в начале XIX века она скончалась, ее похоронили на Смоленском кладбище, где в Ксения тайно по ночам помогала строить церковь в честь иконы Божией Матери, именуемой Смоленская, а на надгробии выбили надпись: "Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души". В начале XX столетия над могилой возвели небольшую часовню, и вот уже больше двух веков к ней не иссякает поток верующих.

В 1988 году Русская православная церковь причислила блаженную Ксению Петербургскую к лику святых.