Религиозные праздники 5 июня

5 июня православные верующие празднуют День Святого Духа.

День Святого Духа (Духов День)

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Он был установлен церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду их единую Божественную сущность. Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога.

На Руси считалось, что в Духов День нужно обязательно помянуть добрым словом умерших без отпевания и покаяния, что панихида, которую по ним в этот день служили в церкви, доброе слово, свеча, поставленная на поминальном столе, смогут дать их душам временный покой.)