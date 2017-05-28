США
28.0528 мая12:04МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 29 мая

12:0028.05.2017
090
29 мая православные верующие чтут память преподобного Феодора Освященного.

Преподобный Феодор Освященный

Уроженец Верхнего Египта, Феодор в 14 лет сбежал от своих богатых и знатных родителей-христиан в Латопольский монастырь, а оттуда — в Тавенисси к Пахомию Великому.

В то время, в начале IV века, в жизни христианской церкви начиналась новая эпоха: она вышла из своего вынужденного затвора, и все общество — церковное и прицерковное, от верхов до низов — охватило духовное возбуждение, а к религиозным исканиям стали примешиваться чужеродные страсти: расчеты правителей и политиков, личные вожделения, племенные раздоры. Победное торжество церкви обернулось для нее новыми искушениями и скорбями.

За церковной оградой продолжалась прежняя, языческая жизнь. Еще были открыты языческие храмы, еще учили языческие учителя, — и полемизировали с христианством. Вся культура оставалась еще языческой, и это чувствовалось во всем, начиная с домашнего быта. Неудивительно, что именно в это время возникло и расцвело монашество, бегство в пустыню — в миру, действительно, трудно было жить по христиански.

А ведь церковь первых веков христианской эры исходила из мысли, что она — общество святых и что христианин должен жить без греха. Но оказалось, что законы эти чересчур строгие, почти невыполнимые. Публичность исповеди и покаяния, рассчитанная на геройство христиан эпохи гонений, стала камнем преткновения, когда церковь восторжествовала в империи и наполнилась верующими по обязанности.

Новая эпоха потребовала нового способа "стяжания небесных венцов". Чтобы отречься от мира, теперь надо было уйти от него, чтобы достигнуть безстрастия — пройти долгий путь "внутреннего делания". Мученический подвиг сменился добровольным мученичеством: самоотречением и аскезой, жизнью в пустыне среди труда и лишений.

Кроме того, монашество исходило из совершенно противоположного принципа: "вся церковь есть церковь кающихся, церковь погибающих", а покаянное настроение — нормальное состояние каждого верующего. Монашеская исповедь охватывала все грехи всех верующих, не различая явных грехов от тайных, тяжких от легких, смертных от простительных — всякий верующий должен каяться, потому что каждому грозит погибель.

Первая киновия (монастырь) была устроена преподобным Пахомием Великим, который, сам начав свой подвиг с отшельничества, видел, что уединенный образ жизни непосилен и неполезен для новоначальных — к творческой свободе отшельничества надо готовиться постепенно, и организовал сначала в Тавенисси, а потом еще в 8 местах общежития на началах строгого послушания.

Федор Освященный стал его учеником и преемником. Но в отличие от Пахомия, который старался побуждать братию к покаянию представлением грозной участи грешников, Феодор пробуждал в душах упование, а не страх. Предание сохранило свидетельство того, как происходило при нем откровение помыслов:

"Братия были собраны в числе шести сот… Удивительный порядок господствовал в столь многочисленном собрании монахов. Братия один за другим вставали и подходили к Феодору, прося его пред всеми сказать, какие у них недостатки. Феодор говорил какое-либо место из Священного Писания, приличное состоянию каждого, и сии монахи возвращались на свои места со слезами и с сокрушением сердца. Не по одному только опытному познанию нравов своих иноков Феодор был в состоянии каждому из них в особенности давать столь справедливые применения из Писания, но более по сверхъестественному ведению, которое Бог сообщал ему о их душе. Опыты этой духовной прозорливости открывались в предсказаниях о будущей судьбе церкви: один монах подошел к нему, как делали это другие, как вдруг увидели, что Феодор замолчал, стал смотреть на небо, а потом встал со своего места. Все братия поднялись также и образовали около него круг, понимая, что он должен дать им важные наставления".

И действительно, преподобный Феодор рассказал им о грядущем изгнании святителя Афанасия Великого, господстве ариан, воцарении Юлиана Отступника, его смерти и воцарении Иоанна, который даст церкви мир. Этим предсказанием окончилось "откровение помыслов", описанное его свидетелем — преподобным Аммуном.

Когда в 368 году преподобный Феодор скончался, святой Афанасий Александрийский написал о нем: "Никто, воспоминая о нем, да не проливает слез, но да соревнует каждый жизни его".

Единственный в России храм во имя преподобного Феодора Освященного, построенный в 1873 году в Киеве, был разрушен в 30-е годы XX века.

Комментировать
+
Календарь праздников
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена