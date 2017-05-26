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Религиозные праздники 27 мая

12:0026.05.2017
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27 мая православные верующие чтут память Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, а у мусульман начало поста Рамадан.

Исидор Твердислов, Христа ради юродивый

Он родился в Германии, в окрестностях Бранденбурга, в семье богатых католиков-славян, еще подростком сбежал из дома и отправился странствовать. Над ним, как над любым бродягой, смеялись, издевались, случалось и били. Так доскитался он до России, до Ростова Великого, принял православие, построил себе на пустыре из хвороста шалаш, ночью молился, днем юродствовал и немножко спал.

По преданию, однажды Исидор вошел к Ростовскому князю, когда тот принимал у себя епископа, и попросил у одного из стражников воды напиться. Естественно, его вытолкали вон. А когда вода потребовалась князю, оказалось, что все бочки и другие сосуды пусты. Тогда князю рассказали, что приходил юродивый и как с ним обошлись. Он велел отыскать Исидора. Его нашли и привели. Он вошел с большой просфорой, отдал ее епископу, и все сосуды в доме оказались полными чистой родниковой водой.

Современники верили в пророческий дар блаженного, за что и прозвали его Твердисловом. Как-то, явившись на свадьбу князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, Исидор вручил жениху венок из полевых цветов со словами: "Вот тебе, князь, и архиерейская шапка". А через несколько месяцев, родив первенца, молодая княгиня внезапно умерла, и безутешный вдовец принял монашеский постриг с именем Иоасаф. Жизнь он окончил в сане архиепископа Ростовского.

О своей кончине блаженный Исидор знал заранее. Он мирно скончался в своем шалаше, на этом месте его и похоронили. А над могилой  построили деревянный храм в честь Вознесения Господня, который потом заменили на каменный.

Уже в XV веке блаженного Исидора почитали как святого, и, по свидетельству святителя Димитрия Ростовского, по его молитвам совершались чудесные исцеления.

Начало поста Рамадан

Соблюдение поста в девятый месяц мусульманского календаря было предписано в 624 г — во втором году по хиджре (год переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину).

Рамадан (рамазан) отличается от всех остальных месяцев тем, что именно в нем, по преданию, в Ночь предопределения (Ляйлят-уль-кадр или Ночь могущества) в 610 году в пещере Хира горы Джабал ан-Нур  молящемуся пророку явился архангел Джабраил и, указав на свиток, сказал: "Читай!" ("Коран!").

Соблюдение обязательного для мусульман поста в рамадан — один из пяти столпов ислама наряду со свидетельством веры, молитвой, милостыней и паломничеством. Дневные часы этого месяца посвящены полному духовному и телесному очищению.

Пост начинается с рассвета и продолжается до заката. Постящиеся воздерживаются от пищи и питья, сквернословия и нечистых помыслов. Их цель — укрепить веру, переосмыслить свой образа жизни, удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Пост того, чьи дела и мысли нечисты и не богоугодны, считается недействительным.

До рассвета перед молитвой полагается утренняя трапеза — сухур (если постящийся не поест до рассвета, то потеряет некоторую часть вознаграждения), а после захода солнца и вечерней молитвы следует обязательный ифтар — разговение (пророк Мухаммед заповедал начинать его финиками или водой) и после него – молитва дуа.

В рамадан после обязательной ночной молитвы совершается молитва таравих, за исполнение которой, по преданию, следует большое вознаграждение от Всевышнего. Таравих (в переводе с арабского — перерыв, отдых, передышка‎) – добровольный намаз, который длится до зари.

А те, кто по каким-то причинам освобождены от поста, должны каждый день накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся, потратив на это не меньше той суммы, которую тратят в день на еду.

В первый день следующего месяца (шавваль) отмечается праздник разговения – Ураза-байрам. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву — ид намаз, а накануне выплачивают обязательную милостыню разговения — закят аль-фитра (ее можно либо отдать нуждающемуся, либо передать в мечеть).

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