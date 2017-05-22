Религиозные праздники 23 мая

Память апостола Симона Кананита (Зилота).

Апостол Симон Кананит (Зилот)

Сведения о Симоне Кананите в Евангелиях крайне скудны: он упомянут в списках апостолов Матфеем (Мф. 10:4), Марком (Мк. 3:18), Лукой (Лк. 6:15) и а Деяниях апостолов (Деян. (1:13) как Симон Зилот или Симон Кананит — чтобы не путать его с Симоном Петром — больше ничего Новый Завет о нем не сообщает.

Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества (они даже сбили с фасада Иерусалимского Храма золотого орла — как намек на Рим). Впрочем, он мог вовсе и не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.

По преданию, апостол Смион проповедовал Евангелие в Иудее, Египте, Ливии и Абхазии, где и принял мученическую смерть — был заживо распилен пилой. О месте его погребения — городе Никопсии — до сих пор идут споры: по одной версии его отождествляют с останками крупной крепости в устье реки Нечепсухо на территории нынешнего поселка Новомихайловский в Краснодарском крае, по другой — с Анакопией, располагавшейся в долине реки Псырцха в Абхазии (нынешний Новый Афон), где в 1874 году русские монахи из афонского Свято-Пантелеимонова монастыря основали Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь. Место это было выбрано на случайно: именно здесь сохранился храм во имя святого Симона Канонита, построенный в IX-X вв. — по преданию, недалеко от места его казни — и пещера, в которой он жил.

В древних абхазских притчах встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил различные недуги — прикасался к больному месту рукой, брызгал на него водой, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило. Именно он первым начал крещение местных жителей, предков современных абхазов.

После апостолов христианство в Абхазии проповедовали священники, воины-христиане и византийские чиновники — иногда, ценой собственной жизни: в IV веке здесь приняли мученическую смерть воины Орентий и Лонгин, погребенные в Пицунде, и Василиск, казненный в Команах близ Сухуми, где в 407 году, возвращаясь из ссылки, умер святитель Иоанн Златоуст.

Но большого успеха христианские проповедники на этой земле так и не добились — абхазы, в IV веке признавшие христианство своей государственной религией, в массе своей так и остались язычниками, поскольку в религии их интересовали только культ и обряды. По той же причине не прижился у них и ислам — к богословским откровениям они остались равнодушны.

Первая переведенная на абхазский язык религиозно-церковная книга "Краткая Священная история" вышла только в 1866 году. Тогда же началась работа над созданием абхазского богослужебного языка.

Однако память об апостоле Симоне Каноните в Абхазии свято чтут по сей день. Даже во времена сталинских "безбожных пятилеток" и хрущевских гонений, храм, воздвигнутый в его честь в Новом Афоне они сохранили от разрушения и поругания, а в его пещере и тогда православные верующие собирались для молитвы.