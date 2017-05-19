Религиозные праздники 20 мая

20 мая православные верующие отмечают праздник в честь явления на небе Креста Господня в Иерусалиме в 351 году.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме в 351 году

После кончины императора Константина Великого при его преемнике Констанции, бывшем почитателем учения Ария, утверждавшего, что Христос сотворен Богом и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия и, во-вторых, не равен Богу, арианство стало основной официальной ыерсией христианства в Римской империи.

Но в 325 году в Нике на Первом Вселенском соборе арианство было осуждено как ересь. А 7 мая (20 мая по новому стилю) 351 года, по преданию, в третьем часу утра в Иерусалиме на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, "сиявшее неизреченным светом". Свидетелем этого знамения был весь народ, "пораженный великим ужасом и удивлением". Оно появилось над Голгофой, на которой был распят Христос, и переливалось всеми цветами радуги.

Толпы жителей Иерусалима поспешили к храму Воскресения.

О чудесном явлении патриарх Иерусалимский Кирилл известил императора, увещевая его обратиться к православной вере. Как свидетельствует историк древней церкви Созомен, увидев явление Святого Креста, "многие иудеи и еллины" приняли крещение.