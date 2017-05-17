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Религиозные праздники 18 мая

12:0017.05.2017
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18 мая православные верующие чтут память святой великомученицы Ирины.

Святая великомученица Ирина

Апостольский век дал церкви не мало святых женщин. В первых христианских общинах были и знатные и богатые римлянки, устраивавшие в своих домах церкви и раздававшие имущество нуждавшимся, и вдовы, посвящавшие жизнь молитвам и служению больным, и мученицы  исповедницы, предпочитавшие принять смерть, но не отречься от Христа. Но и в первый, и во все остальные века редким женщинам давался дар миссионерской проповеди. И одной из этих немногих была святая Ирина.

Ее отец, фракийский правитель Мигдонии Ликиний, был язычником. Но если до Нерона христианские общины состояли большей частью из простонародья, то уже при императоре Домициане жажда живой веры в единого Бога появилась и у образованных и знатных римлян, не удовлетворявшихся официальной религией, и многие представители высшего римского общества, даже близкие к императорам, приняли христианство. Вот и Ликиний поручил воспитание своей дочери христианину Апелиану, а она, когда подросла, приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла.

Мать радовалась обращению дочери ко Христу. С отцом было сложнее, но и его Ирине удалось убедить принять христианство вместе со всеми слугами и домочадцами. Успех первой проповеди утвердил юную христианку в решении посвятить жизнь миссионерству, что в Римской империи было смертельно опасным занятием.

Римляне, как политеисты, были веротерпимы: все завоеванные Римом народы, а их было очень много, не принуждались к принятию господствующего римского культа и отречению от своих национальных религий. Запрещалось лишь заниматься прозелетизмом — обращать в свою веру людей, не принадлежащих к ней от рождения. А именно этим и занимались христианские проповедники.

Апостольский век знал проповедующих женщин, имена некоторых из них упоминаются в Деяниях святых апостолов. Но апостол Павел в послании к ученику своему Тимофею убеждал его удерживать женщин от этого занятия, направляя их энергию на молитву, воспитание детей и благотворительность, справедливо опасаясь, что неопытные и слишком пылкие юные христианки могут своей экзальтированной проповедью лишь повредить и себе и церкви. Однако из каждого правила есть исключения. И таким исключением была духовная ученица апостола Тимофея Ирина.

Три года она проповедовала в родной Мигдонии, терпя притеснения от всех часто сменявшихся правителей города. В конце концов ей пришлось переехать в Каллиополь, затем Константину, Месемврию и наконец в Эфес.

По преданию, предчувствуя свою скорую кончину, она в сопровождении своего учителя старца Апелиана и других христиан ушла за город к горной пещере, осенив себя крестным знамением, вошла в нее и велела своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем. А на четвертый день, когда камень отовалили, тела святой в пещере не было.

Память святой Ирины, которая считается покровительницей миссионеров, очень чтилась в Византии — в Константинополе в ее честь было построено несколько великолепных храмов.

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