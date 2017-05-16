Религиозные праздники 17 мая

17 мая православные верующие чтут память мученицы Пелагии Тарсийской.

Мученица Пелагия Тарсийская

Мученическая смерть за Христа этой девушки из Тарса в конце III века пришлась на один из самых спокойных для христиан периодов римской истории. Правивший тогда император Диоклетиан еще не начал свое Великое гонение, а сами римляне, в силу своего многобожия, были в большинстве своем веротерпимы. Просто религия никогда не рассматривалась ими как частное дело каждого гражданина — для них она была функцией государства и нации, и преследования за веру начинались тогда, когда им казалось, что вера эта противопоставляет себя интересам империи.

Отказ от традиционного, веками утвердившегося поклонения императору также выглядел вызывающе. В религии мало кто искал истину, и личная вера или неверие человека не касались религиозных форм и обрядов. То есть: "Верь во что хочешь, но религиозные обряды предков и государства выполняй!"

Со времен императора Трояна (98-117 гг) христианство было запрещено как таковое, но постоянных гонений не было. И дело тут не столько в симпатиях или антипатиях императоров и местных правителей, сколько в особенностях римского судопроизводства: римская юриспруденция не знала государственного обвинителя — на суде выступал частный обвинитель и, если такового не оказывалось, христиане жили спокойно, их не привлекали к суду, хотя и знали, где они находятся. В случае же доноса или мятежа черни возбуждалось судебное дело и преследование.

Этим объясняется, что римские солдаты могли прийти на собрание христиан и арестовать только одного или нескольких верующих, на которых были обвинения или доносы, в то время как до других им не было никакого дела.

Но у Пелагии из Тарса такой обвинитель нашелся. Им стала ее собственная мать, возмущенная тем, что дочь, выйдя из родительской воли, став христианкой, наотез отказалась выходить замуж за знатного жениха-язычника.

Такому странному с житейской точки зрения поведению девушки есть историческое объяснение. С первых дней христианство стало не только религиозным культом, но и образом жизни, полностью меняющим человека и затрагивающим все сферы его жизни: отношение к себе, к близким, к государству. Но если в первом и частично во втором веке христиане жили только ожиданием близкого пришествия Христа, то к третьему веку перед ними встал вопрос: оставаться ли и дальше горсткой "совершенных" и "чистых", отметая все, что не соответствует этому идеалу, остаться ли вне мира, или принять его в себя как объект тяжелого и длительного труда, вступить на путь его медленного воспитания?

Первые два века церковь не одобряла аскетизм, усматривая в нем связь с гностицизмом, но постепенно, по мере снижения общих нравственных требований, появились девственники обоих полов, многие начали ограничивать себя в пище — поститься. Они пользовались все большим уважением не только у христиан, но и у язычников, становясь примером для подражания.

И выбор юной христианки Пелагии, только недавно принявшей крещение, был очевиден — она предпочла брачному венцу венец мученицы за веру и в 287 году была казнена.