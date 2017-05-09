Религиозные праздники 10 мая

10 мая православные верующие празднуют Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы

Преполовение означает половину срока между двумя величайшими праздниками — Пасхой и Троицей (Пятидесятницей), отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Название праздника взято из Евангелия, рассказывающего, как Иисус Христос на третий год своей проповеди, в преполовение ветхозаветного праздника кущей (Суккот), "вошел в церковь и учил".

Этот праздник, продолжающийся восемь дней — один из трех великих всенародных еврейских праздников, — был установлен в память странствия иудеев по пустыне, когда кровом им служили шалаши (кущи), и особенно в память кущи, показанной на горе Богом Моисею, по образу которой тот устроил скинию, куда поместил Ковчег Завета. В преполовение этого праздника Иисус и вошел в Иерусалимский Храм и проповедовал там, а иудеи, слыша его проповедь, "дивились, говоря: как Он знает Писания, не учившись?"

В память об этом Преполовение с древнейших времен сало христианским праздником: о нем упоминал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, ему посвящали гомны в V веке — Анатолий Константинопольский, в VII-м — преподобный Андрей Критский, в VIII-м — святой Иоанн Дамаскин, в IX-м — преподобный Феофан Исповедник.

Вспоминая в этот день слова Христа, сравнившего свое учение с водой, "подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость", церковь после литургии совершает освящение воды на реках, озерах, в колодцах, прося Бога "напоить жаждущие души водами благочестия".