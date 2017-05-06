Религиозные праздники 7 мая

Православные верующие отмечают четвертое воскресенье после Пасхи - о расслабленном.

Четвертое воскресенье после Пасхи — о расслабленном

Название этому воскресенью дала евангельская история, которую читают в этот день на литургии. В этом отрывке из Евангелия от Иоанна (Ин. 5:1-15) рассказывается как Иисус, придя в Иерусалим на праздник, проходил мимо купальни у Овчих ворот, вокруг которой лежало множество больных в ожидании чуда: по преданию, в эту купель время от времени спускался ангел, в этот момент вода приходила в волнение, и первый, кто успевал окунуться, исцелялся. Среди больных был человек, 38 лет страдавший параличом, и Иисус исцелил его, велев взять свою подстилку и идти домой, несмотря на то, что была суббота, день, когда ветхозаветный закон запрещает иудеям делать что бы то ни было. И уличенный правоверными собратьями в нарушении заповеди из-за того, что нес с собой свою постель, только что исцеленный Иисусом человек тут же "перевел стрелки" на своего благодетеля, заявив, что это он ему так велел. А когда Иисус, встретив его в храме, сказал: "вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже", этот человек вместо благодарности указал на него иудеям как на виновника своего "прегрешения".

В богослужебных текстах, которые звучат в этот день в православной церкви, душа каждого человека сравнивается с таким расслабленным, а причиной болезни называются грехи, которые может исцелить один лишь Христос. От человека требуется лишь искреннее раскаяние в грехах и исправление, то есть не повторение их в будущем.

"Но обратили ли вы внимание на то, как исцеленный человек отнесся к своему исцелению и к своему Божественному Благодетелю?— писал святитель Лука (Войно-Ясенецкий). — Он тотчас же пошел к первосвященникам и донес, что исцеливший его — Христос, а исцеление было совершено в субботу… Господь, когда исцелял десять прокаженных, знал, что девять из них окажутся неблагодарными, но тем не менее всех исцелил. Он изливал Свою милость безмерную на всех — и достойных, и недостойных. Он отдал жизнь Свою святую и за грешных, неблагодарных. Он страдал на Кресте Голгофском ради нас, недостойных, и ради тех, кто отверг Его, кто предал Его смерти. Это мы должны помнить. Перед нашими глазами всегда должен стоять обагренный кровью Христос, на Кресте Голгофском умерший за нас, неблагодарных".