Религиозные праздники 6 мая

6 мая православные верующие чтут память великомученика Георгия Победоносца.

Великомученик Георгий Победоносец

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в семье христиан в Лидде (город Лод в Израиле). Когда ему было 20 лет, умерла его мать, оставив сыну богатое наследство. Георгий поступил на военную службу, сделал блестящую карьеру и стал любимцем императора Диоклетиана.

Когда под конец своего правления император начал гонения на христиан, Георгий был в Никомидии. Именно там в 303 году Диоклетиан приказал разрушить новый христианский храм, хранящиеся в нем рукописи сжечь, а имущество конфисковать. А на следующий день был опубликован первый эдикт против христиан, предписывавший уничтожить священные писания, богослужебные книги и храмы по всей империи. Христианам запрещалось собираться на молитву, они были лишены права обращаться в суд и отвечать на действия, предпринимаемые против них по суду. Христиане-сенаторы, всадники и декурионы лишались своих рангов, а императорские вольноотпущенники вновь обращались в рабство.

К этому времени относится свидетельство, которое приводит в своей Церковной истории Евсевий Кесарийский:

"Когда впервые был оглашен указ о церквах [Диоклетиана], некий человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — самый старший — и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие".

Исследователи полагают, что речь идет именно о святом Георгии.

Согласно житию, его арестовали и после восьмидневных тяжких мучений обезглавили. Останки его слуга захоронил в Рамале.

Почитать святого Георгия начали вскоре после его мученической кончины: уже в IV веке стали появляться посвященные ему церкви — сначала в Сирии и Палестине, затем и на всем Востоке, а к V веку и на Западе. А в начале VIII века житие великомученика Георгия было переведено на арабский язык, и почитание святого проникло в среду арабов-мусульман: они считали его учеником одного из апостолов пророка Исы, которого язычник царь Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий каждый раз был воскрешаем Аллахом.

Гробница, в которой когда-то был похоронен святой, сохранилась в крипте посвященного ему храма в Лоде, сюда из Рамалы были перенесены мощи великомученика Георгия. Часть их потом попала в Рим, в базилику Сан-Джорджио-ин-Велабро, часть — в Париж, в Сент-Шапель, а десница (правая рука до локтя) — на Афон, в греческий монастырь Ксенофонта.

У католиков Георгий считается одним из четырнадцать святых помощников (четырнадцать древних святых, почитающихся как единая группа со времен эпидемии чумы 1346-1349 годов).

На Руси в XI веке великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри во имя святого Георгия и повелел праздновать день его памяти. А со времен Дмитрия Донского его стали считать покровителем Москвы. Изображения святого Георгия встречаются на великокняжеских монетах и печатях.