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Религиозные праздники 5 мая

12:0004.05.2017
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5 мая православные верующие чтут память преподобного Виталия Александрийского.

Преподобный Виталий Александрийский

Инок монастыря преподобного Серида в Газе Виталий пришел в Александрию при патриархе Иоанне Милостивом, прославившемся тем, что приказал учесть в городе всех нищих и убогих, которых оказалось свыше семи тысяч, и всем ежедневно давал бесплатное пропитание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал обиженным, раздавал милостыню, а три раза в неделю посещал больницы, оказывая помощь страдальцам. Когда же во время войны императора Ираклия с персидским царем Хозроем II персы разграбили и сожгли Иерусалим, захватив множество пленных, патриарх Иоанн отдал большую часть церковной казны для их выкупа.

В жизнеописании монаха Виталия, входящем в состав жития святителя Иоанна Милостивого, составленного в VII веке его современником Леонтием, сообщается, что ему было уже 60 лет, и он, вдохновленный примером патриарха, взял на себя необычайный подвиг: он записал к себе в помянник всех блудниц Александрии и начал усердно о них молиться. По преданию, весь день он трудился как наемный работник, прося за труд 12 медных монет, одну оставлял себе на пропитание, а остальные отдавал очередной блуднице, прося ее за эти деньги ночью воздержаться от греха, запирался с ней в ее комнате, и пока женщина отсыпалась, молился, а утром уходил, взяв со своей подопечной клятву никому о случившемся не рассказывать.

Его проповедь имела успех, многие женщины оставляли свое занятие, но горожане, уверенные, что монах еженощно придается плотскому греху, возмущались его поведением, а он покорно терпел их ругань и насмешки и только просил не осуждать других.

Некоторые клирики, соблазнившиеся поведением Виталия, донесли на него патриарху, но тот не поверил доносчикам, и монах продолжал свой трудный подвиг, являясь перед людьми грешником и блудником и приводя заблудших к покаянию.

Когда он умер, его обнаружили в келье на коленях перед иконой. В руках у него был свиток со словами: "Мужи александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, Праведный Судия".

Патриарх Иоанн сам торжественно пронес его останки через весь город и похоронил.

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