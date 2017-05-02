Религиозные праздники 3 мая

3 мая православные верующие чтут память преподобного Анастасия Синаита.

Преподобный Анастасий Синаит

Игумен Синайского монастыря Анастасий родился около 640 года на Кипре, в юности получил прекрасное светское образование, которое завершил изучением богословия, принял монашество, затем отправился в паломничество в Иерусалим, оттуда перешел в Египет и поселился на горе Синай, в монастыре святой Екатерины, игуменом которого в те времена был преподобный Иоанн Лествичник, а затем его брат Георгий. После Георгия это место занял Анастасий.

VII век в христианской церкви был веком жестоких догматических споров, и преподобный Анастасий принимал в них самое живое участие. Он исходил с миссионерской проповедью Египет, Палестину, Аравию, Сирию и везде боролся с ересями и старался проповедовать Евангелие только что появившимся тогда мусульманам.

Год его смерти точно неизвестен — одни исследователи относят ее к 686 году, другие — к 700-му или даже к началу VIII века. Зато сохранилось множество его творений, посвященных нравственной и духовной жизни христиан, записи диспутов с иудеями и 12 томов "Изъяснения Шестоднева".