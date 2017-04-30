Религиозные праздники 1 мая

1 мая православные верующие чтут память преподобного Иоанна Солунского.

Преподобный Иоанн Солунский

Преподобному Иоанну повезло: еще юношей он стал учеником Григория Декополита, который и сам когда-то сбежал из родительского дома в монастырь, прожил в нем без малого полтора десятка лет, проходя на собственном опыте нелегкую иноческую школу, потом долго странствовал, боролся с ересями в Константинополе, Риме и Коринфе, а под конец жизни вернулся в Фессалоники, в обитель святого Мины, где Иоанн и принял от него иноческий постриг. Под таким руководством он достиг высокого духовного совершенства.

Когда император Лев Армянин в 815 году, уже после VII Вселенского собора, казалось, навсегда покончившего с иконоборчеством, возобновил гонение на православных христиан за почитание икон, Григорий Декаполит вместе с Иосифом Песнопевцем и своим учеником Иоанном отправился в Константинополь, чтобы помешать распространению старой ереси на новом соборе, созванном императором. Но противник иконоборчества патриарх Никифор на этом соборе был смещен, и иконоборцы одержали верх.

Правда, гонения на иконопочитателей при Льве Армянине были не такими агрессивными, как в эпоху первого иконоборчества: правительство отказалось от практики уничтожения икон — считалось достаточным, если их перевесят так высоко, чтобы народ не мог к ним прикладываться. Более того, монастырям, которые не хотели отказаться от иконопочитания в полном объеме, предлагалось оставлять все по-старому, при условии признания власти иконоборческого патриарха.

Несколько лет преподобные Григорий и Иоанн как могли защищали православие и не дожили совсем немного до бесславного конца императора-еритика: первым в 820 году скончался старец Григорий, а вскоре за ним последовал и его верный ученик. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

И в том же году Льва Армянина убили прямо в церкви, во время праздничной утрени на Рождество Христово. Новый император Михаил II ничего менять в государственном вероисповедании не стал, но совершенно прекратил гонения и официально разрешил каждому веровать так, как он хочет, не принуждая никого к церковному единству с иконоборческими патриархами.