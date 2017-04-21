Религиозные праздники 22 апреля

22 апреля православные верующие чтут память преподобномученика Вадима и семи его учеников.

Преподобномученик Вадим и семь его учеников

Всем известно, что в первые века христианства многие римские императоры жестоко преследовали адептов этой новой религии. Но мало кто знает, что претерпевали они в других странах, в частности в соперничавшей с Римом на востоке Персии. В IV веке, когда с воцарением Константина Великого христиане в его владениях обрели официальное признание и равные со всеми подданными императора права, к власти в Персии пришел шахиншах Шапур II, которого арабы прозвали "заплечником" — в память о том, что он приказывал пробивать пленным лопатки и, продев веревку, подвешивать на деревьях. Именно этот жесткий правитель стал первым персидским шахом, начавшим гонения на христиан.

Его предшественники относились к ним вполне лояльно: когда христиане подвергались в Римской империи преследованиям и претеснениям, в Персии охотно давали им убежище, надеясь найти в них союзников в тылу у римлян. Когда же христианство стало господствующей религией враждебного Рима, христиан стали преследовать и, наоборот, поддерживать представителей различных еретических учений, оппозиционных Римской империи и господствующей церкви.

В это неспокойное время архимандрит Вадим, уроженец персидского города Вифлапата (Гондишапура — интеллектуального центра империи Сасанидов, который Шапур I населил пленными сиро-римлянами христианского исповедания), возглавлял братию основанного им самим монастыря.

Около 340 года Шапур II, которому срочно понадобились деньги на его военные кампании, потребовал от епископа Симеона бар-Саббе — главы христиан Персии — чтобы все христиане уплатили двойной налог. Трижды, как сообщают источники, шахиншах посылал свой приказ, и трижды Симеон отказывался. В конце концов Шапур приказал разрушить церкви столицы и арестовать епископа. Несмотря на ранее благожелательное отношение к Симеону, шах не простил ему ослушания. А поскольку епископ так и не покорился, то был казнен. С этого момента христианские летописи отсчитывают сорок лет преследований.

Особенно страдало население северо-западных провинций Сасанидской державы и районов, пограничных с Римской империей, где к тяготам бесконечной войны добавились казни христиан и депортация их в глубь страны для освоения пустынных земель. Головы казненных мучеников вывешивались и в храме богини Анахиты в Истахре. Жития сирийских и персидских мучеников повествуют в основном о казненных клириках, но и эти далеко не полные источники дают представление о масштабе преследований. Они коснулись всех ступеней клира, монахов и части мирян.

Был брошен в темницу и архимандрит Вадим с семью учениками. Их жестоко пытали, вынуждая отречься от Христа и поклониться огню, поскольку господствующей религией в Персии был зороастризм. Святой Вадим выдержал четыре месяца мучений. Глядя на него, держались и ученики.

А вот другой заключенный христианин по имени Нирсан, бывший начальник города Арии, сломался. Житие сообщает, что Шапур потребовал от него, чтобы он собственноручно отсек голову архимандриту Вадиму, и Нирсан, боясь новых мучений, согласился. К нему привели закованного в цепи Вадима и дали меч. Нирсан ударил, но с первого раза не сумел отсечь голову, продлив мучения жертвы.

Казнь преподобномученика Вадима датируется 376 годом. А в 379 году шах Шапур II умер и гонения на христиан прекратились.

Память же всех пострадавших при нем за свою веру христиан церковь, по традиции, чтит в день памяти преподобномученика Вадима и его учеников.