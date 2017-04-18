США
18.0418 апреля12:18МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 19 апреля

12:0018.04.2017
0130
19 апреля, в среду Светлой недели, православные верующие празднуют Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.

Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся

Синайский монастырь — один из самых древних христианских монастырей в ми¬ре: он был основан еще в IV веке у библейской горы Хорив (Синай), где Моисей встретился с Богом. До сих пор сохранилась в скале расщелина, куда он спрятался, чтобы не ослепнуть от сияния Божией славы. Из стен обители вышло множество подвижников, преподобных отцов, чья память соборно празднуется в Светлую среду.

Христианские отшельники селились в южном Синае со II века (они старались определить места, упоминаемые в Библии, в том числе и гору Синай — нынешнюю гору Моисея христиане почитают как библейскую гору Синай с начала IV века: в 330 году монахи при поддержке святой императрицы Елены построили у подножия горы маленькую церковь и башню, а в 527 году император Юстиниан Великий основал здесь монастырь, который с XI века стал называться монастырем святой Екатерины, в честь Екатерины Александрийской).

В монастыре есть много удивительных мест, связанных с пророком Моисем. Это терновый куст — Неопалимая Купина, который до сих пор буйно растет в обители недалеко от часовни Неопалимой Купины, хотя паломники его не щадят — каждый пытается оторвать себе  веточку. Алтарь часовни расположен над корнями Неопалимой Купины. Моисеев колодец — это место в скале, откуда Моисей по повелению Божию изводил воду, ударив по скале своим жезлом. А недалеко от монастыря — скала с отпечатком золотого тельца, идола, которого евреи сделали во время первого восхождения Моисея на гору Синай, когда он получил от Бога каменные скрижали Завета с десятью заповедями.

Около монастыря находится костница — монастырская усыпальница, где собраны останки монахов, подвизавшихся в разное время в этой обители. Их жития повествуют, что многие из них были великими постниками, вели строгую жизнь: всю неделю они пребывали в кельях в молчании, в субботу собирались на всенощное бдение и в воскресенье причащались Святых Таин. Зачастую они питались только кореньями, финиками и водой, вкушая пищу крайне редко. Многие из пустынников прославились даром чудотворения. В костнице находятся мощи монаха-вратарника, который отошел ко Господу, сидя у ворот — в таком сидячем положении, в полном монашеском облачении он находится в стеклянной раке.

Среди игуменов обители был знаменитый Иоанн Лествичник.

Но особо почитаются преподобные отцы, подвизавшиеся на горе Синай и в пустине Раифы в IV-V веках и убитые язычниками во время двух разрушительных набегов.

В IV веке триста варваров, пришедших на Синайский полуостров, сперва захватили в плен женщин и детей в Фаране, а потом направились к монахам. Они подвергли подвижников, которых им удалось найти в пещерах Синая, нещадному избиению. Это избиение было описано очевидцем, египетским иноком Аммонием, посетившим в то время святую гору Синай и участвовавшим в погребении порубленных тел святых.

Второе избиение произошло в V веке. В то время одно из кочевых арабских племен вновь напало на мирных жителей Синая и Раифы, где в то время вновь расцвело подвижничество. Напавшие язычники зверски убили многих святых отцов, но некоторым удалось спастись. Среди спасшихся был преподобный Нил Постник, который впоследствии описал второе избиение святых.

Но все эти испытания не пресекли монашеской жизни на Синае. Описания очевидцев, а также преподобного Анастасия Синайского в VII столетии, на века запечатлели память о преподобномучениках. При составлении им службы многие из них были упомянуты  в ней поименно.

Монастырь  святой Екатерины издавна поддерживал тесные связи с Росией. В 1375 году  за милостыней для него в Москву приехал митрополит Макарий, а в 1390 из монастыря в дар великим князьям была привезена икона с изображением Неопалимой купины, которую поместили в Благовещенский собор Кремля.

В 1588 году царь Иван Грозный направил к восточным патриархам посольство с златотканым покровом на мощи святой Екатерины в дар для Синайского монастыря. С тех пор на Синай шли многочисленные пожертвования русских царей, которые монахи прозвали "манной небесной".

Комментировать
+
Календарь праздников
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена