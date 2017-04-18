Религиозные праздники 19 апреля

19 апреля, в среду Светлой недели, православные верующие празднуют Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.

Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся

Синайский монастырь — один из самых древних христианских монастырей в ми¬ре: он был основан еще в IV веке у библейской горы Хорив (Синай), где Моисей встретился с Богом. До сих пор сохранилась в скале расщелина, куда он спрятался, чтобы не ослепнуть от сияния Божией славы. Из стен обители вышло множество подвижников, преподобных отцов, чья память соборно празднуется в Светлую среду.

Христианские отшельники селились в южном Синае со II века (они старались определить места, упоминаемые в Библии, в том числе и гору Синай — нынешнюю гору Моисея христиане почитают как библейскую гору Синай с начала IV века: в 330 году монахи при поддержке святой императрицы Елены построили у подножия горы маленькую церковь и башню, а в 527 году император Юстиниан Великий основал здесь монастырь, который с XI века стал называться монастырем святой Екатерины, в честь Екатерины Александрийской).

В монастыре есть много удивительных мест, связанных с пророком Моисем. Это терновый куст — Неопалимая Купина, который до сих пор буйно растет в обители недалеко от часовни Неопалимой Купины, хотя паломники его не щадят — каждый пытается оторвать себе веточку. Алтарь часовни расположен над корнями Неопалимой Купины. Моисеев колодец — это место в скале, откуда Моисей по повелению Божию изводил воду, ударив по скале своим жезлом. А недалеко от монастыря — скала с отпечатком золотого тельца, идола, которого евреи сделали во время первого восхождения Моисея на гору Синай, когда он получил от Бога каменные скрижали Завета с десятью заповедями.

Около монастыря находится костница — монастырская усыпальница, где собраны останки монахов, подвизавшихся в разное время в этой обители. Их жития повествуют, что многие из них были великими постниками, вели строгую жизнь: всю неделю они пребывали в кельях в молчании, в субботу собирались на всенощное бдение и в воскресенье причащались Святых Таин. Зачастую они питались только кореньями, финиками и водой, вкушая пищу крайне редко. Многие из пустынников прославились даром чудотворения. В костнице находятся мощи монаха-вратарника, который отошел ко Господу, сидя у ворот — в таком сидячем положении, в полном монашеском облачении он находится в стеклянной раке.

Среди игуменов обители был знаменитый Иоанн Лествичник.

Но особо почитаются преподобные отцы, подвизавшиеся на горе Синай и в пустине Раифы в IV-V веках и убитые язычниками во время двух разрушительных набегов.

В IV веке триста варваров, пришедших на Синайский полуостров, сперва захватили в плен женщин и детей в Фаране, а потом направились к монахам. Они подвергли подвижников, которых им удалось найти в пещерах Синая, нещадному избиению. Это избиение было описано очевидцем, египетским иноком Аммонием, посетившим в то время святую гору Синай и участвовавшим в погребении порубленных тел святых.

Второе избиение произошло в V веке. В то время одно из кочевых арабских племен вновь напало на мирных жителей Синая и Раифы, где в то время вновь расцвело подвижничество. Напавшие язычники зверски убили многих святых отцов, но некоторым удалось спастись. Среди спасшихся был преподобный Нил Постник, который впоследствии описал второе избиение святых.

Но все эти испытания не пресекли монашеской жизни на Синае. Описания очевидцев, а также преподобного Анастасия Синайского в VII столетии, на века запечатлели память о преподобномучениках. При составлении им службы многие из них были упомянуты в ней поименно.

Монастырь святой Екатерины издавна поддерживал тесные связи с Росией. В 1375 году за милостыней для него в Москву приехал митрополит Макарий, а в 1390 из монастыря в дар великим князьям была привезена икона с изображением Неопалимой купины, которую поместили в Благовещенский собор Кремля.

В 1588 году царь Иван Грозный направил к восточным патриархам посольство с златотканым покровом на мощи святой Екатерины в дар для Синайского монастыря. С тех пор на Синай шли многочисленные пожертвования русских царей, которые монахи прозвали "манной небесной".