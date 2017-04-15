Религиозные праздники 16 апреля

16 апреля христиане празднуют Пасху - Светлое Христово Воскресение.

Пасха — Светлое Христово Воскресение

Это — главный и древнейший христианский праздник. Но нынешнее радостное предвкушение пасхальной ночи не имеет ничего общего с чувствами апостолов, пребывавших в страшном для них субботнем покое отчаяния и утраченных надежд и не готовившихся ко встрече со своим Учителем, чье истерзанное тело навсегда, как им казалось, замуровано во мраке каменной гробницы Иосифа Аримафейского.

Но когда по прошествии субботы благочестивые жены пришли ко гробу Учителя, чтобы помазать тело Его благовониями, они увидели гроб пустым, а во гробе юношу в белой одежде, который сказал им: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его здесь нет — Он воскрес, как сказал… Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите" (Мф. 28: 5–7; Мк. 16: 6–7; Лк. 24: 5–8).

В предрассветном сумраке, поплотнее закутавшись в свои накидки, тихо бежали потрясенные женщины по тропинке меж камней, объятые ужасом, пораженные видением небесного вестника, видом опустевшей гробницы и словами ангела. Одни из них, как говорит апостол Марк, "никому ничего не сказали, потому что боялись" (Мк. 16, 8), "а другие последовали за Божией Матерью и были обрадованы видением и словами Господа". Пред ними в светозарном одеянии Божественной славы предстал воскресший Иисус. 2Радуйтесь!" – сказал Он. "И они приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему" (Мф. 28, 9).

Около половины двенадцатого ночи в православных храмах начинается пение канона Великой субботы "Волною морскою…", названного так по его первым словам. Звучат последние великопостные мотивы, еще более оттеняющие грядущую пасхальную радость. При пении последнего ирмоса канона — "Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына…" — празднично облаченные священнослужители безмолвно переносят Плащаницу из храма в алтарь. Здесь, на престоле, она будет покоиться до Вознесения, – в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа.

Воцаряется священная тишина – на несколько минут до благословенной полуночи.

И вот из-за закрытых царских врат сначала тихо, потом все громче и громче начинает звучать пение стихиры: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

Врата медленно отворяются, и выходят священники, которых уже ждут причетники в красных стихарях, держа в руках тяжелые хоругви. Несут большой запрестольный крест, Евангелие, иконы. Под пасхальный перезвон колоколов торжественный крестный ход вступает в ночь, рассекая ее колеблющимися в руках верующих огоньками зажженных свечей. Вновь и вновь повторяется пасхальная стихира: "ангелы поют на небесах" о Воскресении Спасителя – ведь они первыми узнали об этом, а люди еще шествуют во тьме. Поэтому крестный ход символизирует собою жен-мироносиц, шедших ко гробу Спасителя в предутренней мгле и извещенных о Его Воскресении перед входом в гробовую пещеру. В память этого и пасхальная заутреня начинается на улице, пред затворенными дверьми храма, а возглавляющий службу архиерей или священник знаменует собой ангела, отвалившего камень от дверей гроба.

Через несколько мгновений, совпадающих с вхождением в день Светлого Воскресения, священник начинает заутреню, возглашая пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!" И его подхватывают все, стоящие у храма.

Вскоре церковные двери отворяются, и верующие вступают, как в Царствие Небесное, в храм, полный яркого света — потому что воссияло из гроба Солнце Вечной Жизни.

Каждая песнь пасхального канона начинается священником в алтаре, и каждый раз, во время попеременного пения ее хорами, он кадит весь храм, держа в левой руке трехсвечник и крест. "Христос воскресе!" — восклицает он, обращаясь к народу. "Воистину воскресе!" — гремит ему в ответ. Крест, многократно проносимый во время каждения, символизирует явления Иисуса Христа ученикам, а благоухание фимиама — ту радость, которой сопровождалось каждое явление.

Под конец заутрени поются торжественные стихиры Пасхи, и во время пения последней, кончающейся словами "Друг друга объимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением", начинается древний обряд пасхального приветствия — христосование, при котором дающий целование восклицает "Христос воскресе!", а принимающий отвечает "Воистину воскресе!" Сначала христосуются между собой священнослужители, затем, выйдя из алтаря, они христосуются с народом, а за ними и все, собравшиеся в храме, приветствуют друг друга этим троекратным целованием.

После христосования громко читается Огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста, которое приглашает на радостный пир веры всех — "постившихся и не постившихся".

Потом поются отделяющие пасхальную заутреню от литургии часы, а на самой литургии отрывок Евенгелия от Иоанна —"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин.1:1-17) — читается на разных языках, в первую очередь на трех "священных" — еврейском, греческом и латинском.

Литургия заканчивается, как правило, после трех часов пополуночи, и верующие расходятся по домам к праздничному столу — розговляться.

В этот же день, в пять или шесть часов вечера, совершается краткая, но торжественная Великая пасхальная вечерня, посвященная воспоминанию чудесного явления воскресшего Христа своим ученикам, когда они, собравшись в своем обычном доме, плотно затворив двери "страха ради иудейска", с надеждой и смятением обменивались рассказами о случившемся в этот день: о пустом гробе и лежащих в нем погребальных пеленах, виденных подругами несчастной Марии, о словах ангела, о встрече некоторых из них с восставшим Учителем. И вдруг "пришел Иисус, стал посреди, и сказал: "Мир вам!" (Ин 20:19-25).

У католиков празднование Пасхи начинается в Великую субботу, когда освящаются огонь и вода и читаются 12 ветхозаветных пророчеств о Христе.