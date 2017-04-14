Религиозные праздники 15 апреля

15 апреля у православных и католиков Великая (Страстная) суббота - воспоминание телесного погребения Иисуса Христа и сошествия Его во ад.

Великая (Страстная) суббота — воспоминание телесного погребения Иисуса Христа и сошествия Его во ад

В день казни Спасителя Иосиф из Аримафеи, член синедриона, получил у Пилата разрешение похоронить тело Иисуса: по обычаю, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можно было предавать их погребению. Сняв с креста и обвив, по обычаю иудеев, пеленами с благовониями, Иосиф и Никодим положили тело Христа в новой погребальной пещере в саду Иосифа и привалили ко входу в нее большой камень.

Первосвященники и фарисеи знали пророчество Христа о Его воскресении, но не верили этому предсказанию и, опасаясь, что апостолы похитят тело Учителя и скажут народу, что Он воскрес, выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу, а сам гроб запечатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 19, 39-42), сами того не ведая, обеспечив тем самым доказательство истинности Христова Воскресения.

Распятый в пятницу и воскресший в воскресение, Христос в субботу нисходит во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников.

В православной иконографии нет иконы Воскресения Христова. Изображение Христа, в белоснежных ризах выходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в российских храмах. Традиционная же православная икона не изображает событие, относящееся к Великой субботе. И называется пасхальная икона "Сошествие во ад".

Христос на ней как будто абсолютно статичен. Он держит за руки Адама и Еву и только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался, одежды Христа еще развеваются, как после стремительного спуска — Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за Ним. Это точка предельного нисхождения, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался во ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами.

"Сошествие во ад" — рассказ о том, зачем Бог пришел на землю и принял смерть. На иконе — момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. "Бог стал человеком, чтобы человек стал богом" — вот формула православного понимания человека.

"Пасха" и означает "переход", стремительное избавление.

В православной Церкви службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, особенности которого описаны в памятниках IV века ("Паломничство Эгерии"). В древности в этот день совершалось крещение оглашенных (людей, наставленных в основах веры и прошедших подготовку и собеседование), поэтомув богослужении много ветхозаветных чтений.

В Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.

После этого начинается предваряющая литургию вечерня, во время которой читаются 15 паремий — ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти и воскресении Спасителя и о грядущей славе Новозаветной Церкви. Именно во время этого богослужения в Константинопольской и Иерусалимской церквах совершалось крещение оглашенных. Новокрещенным же было адресовано и апостольское чтение (Рим. 6: 3-11), сохранившееся в современной литургии Великой субботы и напоминающее, что "крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились", умерли для греха и живы в Боге.

Чтением Апостола завершается погребальный день субботы, и начинается предпразднество Светлого Христова Воскресения.

В древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления, в временной промежуток между вечерней Великой субботы и пасхальной утреней заполнялся чтением чтением Деяний святых апостолов. Сейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, а чтение Деяний — вечером.

В течение всей Великой субботы в православных храмах обычно освящают пасхальную пищу — яйца, куличи и творожные пасхи.

Незадолго до полуночи служится полунощница, на которой Плащаницу уносят в алтарь и полагают на престол. Пасхальную утреню — торжественное богослужение, посвященное воскресению Христа — обычно начинают в полночь.

В католической традиции Великая суббота является заключительным днем Пасхального триденствия — трех дней перед Пасхой, посвященных единому празднованию страстей, смерти и Воскресения Иисуса Христа.

Великая суббота у католиков — это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне спасения. Литургия в этот день не совершается, поэтому алтарь разоблачен. В этот день запрещено причащать верующих, единственное исключение — "виатик" (последнее причастие, которое преподают умирающим).

Верующие молятся в храмах в индивидуальном порядке перед часовней со Святыми Дарами, которая символизирует Гроб Господень. В некоторых церквях публично читают Литургию часов.

В этот день у католиков, как и у православных, освящают пасхальную пищу.

А вечером совершается Навечерие Пасхи, которое начинается с Литургии Света. Во дворе храма разводят костер, священник зажигает от него пасхал — большую пасхальную свечу. С этой свечой он входит в храм, провозглашая "Свет Христа". Верующие в храме зажигают свои свечи от пасхала. В конце литургии поют древний гимн "Провозглашение Пасхи".