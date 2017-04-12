Религиозные праздники 13 апреля

13 апреля у православных и католиков Великий (Страстной) четверг — воспоминание Тайной Вечери.

Великий (Страстной) четверг — воспоминание Тайной Вечери

Три важнейших события произошли на Тайной Вечери: предсказание Христом предательства Иуды, установление Причащения и омовение Им ног учеников.

Накануне крестных страданий и смерти Иисус совершил с учениками последнюю трапезу — Тайную Вечерю. В Иерусалиме, в Сионской горнице, Он праздновал ветхозаветную иудейскую Пасху, а в конце трапезы взял хлеб и, возблагодарив Бога, преломил и подал ученикам, говоря: "Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание". Потом взял чашу с виноградным вином, благословил и подал им со словами: "Пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов". Причастив апостолов, Господь дал им заповедь всегда совершать это таинство: "Сие творите в Мое воспоминание", и христианская церковь исполняет ее за каждой Божественной литургией.

В кафедральном патриаршем соборе в Москве на литургии Великого четверга патриарх по мере необходимости (не каждый год) совершает освящение святого мира, приготовление которого (чин мироварения) начинается в Великий понедельник. У католиков утром Великого четверга в кафедральных соборах тоже проходит особая месса освящения мира. Ее служат епископы, и священники на ней обновляют обеты, которые приносили при рукоположении.

После литургии по уставу полагается обряд умовения ног. По восточному обычаю люди, входя в комнату, где принимали пищу, снимали обувь, и рабы или слуги мыли им ноги. Иисус сам вымыл ноги своих учеников, показав пример смирения и готовности служить другому человеку.

В Русской церкви чин умовения ног совершается при архиерейском служении в кафедральных соборах и в некоторых монастырях. При этом читается соответствующий отрывок из Евангелия от Иоанна (Ин. 13:1-17). В ХХ веке в РПЦ обряд этот не совершался и был восстановлен только в 2009 году.

У католиков обряд омовения ног прихожанам совершается на вечерней мессе. На ней орган и колокола звучат в последний раз перед Навечерием Пасхи. Во время мессы процессия со Святыми Дарами проходит через храм, во главе ее идет служитель с крестом, а перед Дарами — служители с кадилом и со свечами. Процессия переносит Тело и Кровь Христову в место, подготовленное для них в одной из часовен — здесь они будут храниться до следующего дня (это символически изображает арест и заключение Иисуса Христа под стражу). Это последнее освящение Святых Даров перед Навечерием Пасхи — именно они используются для причастия в оставшиеся до Пасхи дни.

Вечером в Великий четверг в православных храмах совершается богослужебное чтение!12 Евангелий Святых Страстей Христовых" — двенадцати отрывков из всех четырех Евангелий, подробно повествующих о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и кончая его погребением во гробе Иосифа Аримафейского.

После Тайной Вечери Иисус с учениками пошли в Гефсиманский сад, где Христос стал молиться. Это были его последние часы на воле. Ему не хотелось оставаться одному, хотелось, чтобы эти последние минуты перед мучениями разделили с ним близкие люди — ученики, которые были для Него семьей. И он просил: "Пободрствуйте со Мною…" Но утомленные ученики заснули. Трижды просил их Христос пободрствовать и трижды они засыпали…

Эту службу можно было бы назвать "Моление в Гефсимании": духовенство выходит на середину храма и перед распятием читает о том как Христа схватили, судили и убили. Это длинная и утомительная служба, но в руках у молящихся зажженные свечи, они словно говорят: "Господи! Я не оставлю тебя в эти минуты, я не засну…"

После утрени, по благочестивому обычаю, верующие, не гася, приносят эти свечи домой, а затем делают на косяках дверей знак креста четверговым огнем и сохраняют его в лампадах до Пасхи.