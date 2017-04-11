Религиозные праздники 12 апреля

12 апреля у православных Великая (Страстная) среда - воспоминание Иудина предательства.

Великая (Страстная) среда — воспоминание Иудина предательства

В этот день церковь воспоминает грешницу, омывшую слезами и помазавшую драгоценным миром ноги Спасителя на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, как бы приготовив Христа к погребению. И там же Иуда мнимой заботой о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (Ин. 12:17-50; Мф. 26: 1-17).

О смысле этого сопоставления митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал:

"Иуда предал Христа, и когда он увидел результат своего действия, то потерял всякую надежду; ему показалось, что Бог его уже простить не может, что Христос от него отвернется так, как он сам отвернулся от своего Спасителя; и он ушел…

И мы сегодня видим и другой образ… Блудница приблизилась ко Христу: не покаявшаяся, не изменившая свою жизнь, а только пораженная дивной, Божественной красотой Спасителя; мы видели, как она прильнула к Его ногам, как она плакала над собой, изуродованной грехом, и над Ним, таким прекрасным в мире таком страшном. Она не каялась, она не просила прощения, она ничего не обещала, — но Христос, за то, что в ней оказалась такая чуткость к святыне, такая способность любить, любить до слез, любить до разрыва сердечного, объявил ей прощение грехов за то, что она возлюбила много…

Мы не успеем покаяться, мы не успеем изменить свою жизнь до того, как мы встретимся сегодня вечером и завтра, в эти наступающие дни, со Страстями Господними. Но приблизимся ко Христу как блудница: со всем нашим грехом, и вместе с тем отозвавшись всей душой, …поверим в Его сострадание, в Его любовь, поверим в Его веру в нас… Он пришел не судить мир, а спасти мир".