Религиозные праздники 11 апреля

11 апреля иудеи празднуют Песах, а православные чтут память святителя Евстафия Исповедника.

Песах

Пасха или Песах, центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта, начинается в 14-й день весеннего месяца нисан и празднуется 7 дней в Израиле и 8 — за его пределами.

Согласно Пятикнижию (Исх. 12:22,23), накануне последней из десяти казней египетских — поражения первенцев — Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев и они были спасены, в остальных же домах все первенцы погибли.

Во время еврейской Пасхи к обычным правилам кашрута (системы ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галохи — еврейского Закона) добавляются специфические запреты, связанные с квасным (хамец): во все дни праздника запрещено не только есть, но и владеть хамецом в любом виде. Пригодные для Песаха продукты ("Кошер ле-Песах"), можно есть круглый год.

Религиозные евреи обычно проводят недели до праздника в интенсивной домашней уборке, чтобы успеть ликвидировать все следы квасного (хамеца) изо всех шкафов и углов в доме. Параллельно семья старается доесть к началу праздника все наличные запасы хамеца (хлеб, макароны, печенье, суповые смеси). А хамец, который представляет материальную ценность (например, спиртные напитки из злаков), разрешается продать нееврею. Продажа хамеца организуется местным раввином, который становится "агентом" всех евреев общины.

После наступления темноты 14 нисана проводится формальный поиск квасного ("Бдикат хамец"): глава семьи читает специальное благословение "о ликвидации хамеца" (аль биур хамец), а потом переходит из комнаты в комнату, проверяя, не осталось ли крошек. Существует обычай выключать в обыскиваемой комнате свет и проводить поиски, используя свечу, перо и деревянную ложку: свеча эффективно освещает углы, не отбрасывая тени, перо может выметать крошки из труднодоступных мест, а деревянную ложку, которой собирают крошки, можно сжечь на следующий день вместе с "хамецом" (наутро все квасные продукты, найденные при поиске, сжигаются — "Биур хамец").

В утро накануне Песаха начинается пост мужчин-первенцев в память о спасении первенцев Израиля во время "Казни первенцев". Однако фактически большинство первенцев постятся лишь до окончания утренней молитвы в синагоге.

Согласно Пятикнижию, в ночь на 15 нисана каждая семья должна отведать одного жареного ягненка, который должен быть съеден вместе с мацой (лепешкой из бездрожжевого теста) и горькими травами До утра от этой пасхальной жертвы — "корбан песах" — не должно было ничего остаться (после разрушения Иерусалимского Храма жертвы уже не приносились, поэтому рассказ о "корбан песах" пересказывается на пасхальном седере, а на блюде седера ее символически представляет "зроа" — жареная баранья голень, куриное крыло или ножка, которые не употребляются в пищу, но участвуют в ритуале).

Центральное событие праздника — пасхальный вечер (лейл а-седер или седер-песах, или просто седер), который проходит в соответствии со строгим регламентом и состоит из множества элементов. В частности нужно обязательно выпить 4 бокала вина.

В эту ночь евреи должны прочитать пасхальную Агаду, где рассказывается об Исходе из Египта, и провести пасхальную трапезу в соответствии с традицией.

Пасхальная трапеза завершается афикоманом — половиной разломанной мацы — чтобы вкус ее оставался во рту до утра.

Святитель Евстафий Исповедник, епископ Вифинийский

Кроткий, мудрый, исполненный любви к Богу и ближним инок Евстафий, став епископом Вифинии, римской провинции на северо-западе Малой Азии, во время иконоборческих гонений открыто встал на защиту икон. На него донесли. А дальше — тюрьма, побои, лишение кафедры и ссылка. После трех лет оскорблений, лишений, голода и нищеты святой исповедник скончался.

Но откуда вообще возникло в христианской казалось бы стране жестокое преследование христиан только за то, что они чтят свои святыни? Причины тут не столько церковные, сколько политические.

При Юстиниане II духовенство в Византии занимало высшие государственные должности вплоть до министра финансов. И это неизбежно низводило его до положения политической партии и притом далеко не самой популярной. Естественно, политические противники выдвинули анитиклерикальную программу, настаивая на "светскости" государства и, по возможности, "секуляризации" самой церкви. Главными врагами этого нового направления стали монахи как сила, способная оказать наиболее упорное сопротивление.

В те времена обычный византиец был благочестив, и строго соблюдал церковные обряды. Иконоборцы же щеголяли своим равнодушием к ним. Тот, кто проводил ночи в храме на молитве, уже считался у них неблагонадежным. А участвовать в кутежах, ругаться и божиться, брить бороду — было хорошим тоном. Порывая с традициями и вступая в борьбу с иконопочитанием, императоры-иконоборцы, хотели, не отрекаясь вроде бы от христианства, свести его видимое присутствие в жизни общества к минимуму.

Вообще-то грубое языческое почитание изображений было чудо и отцам церкви. Когда Констанция, жена императора, обратилась к Евсевию Кесарийскому с вопросом, где можно найти телесный образ Христа, тот ответил, что истинный Его образ всякий христианин должен носить в своем сердце. А Серен, епископ Марсельский, в 598 году, видя неразумное обоготворение своею паствою икон, сорвал их и выбросил их вон из церкви, чем произвел большой соблазн в народе. Но когда весть об этом дошла до Григория Великого, он направил Серену послание, в котором… похвалил его за ревность, хотя и не по разуму, но потребовал утишить соблазн, произведенный в пастве, и восстановить иконы, которые даны неграмотным людям вместо книги, и объяснить народу, как правильно следует их чествовать.

Конечно, поводы для беспокойства действительно были. Хотя порой причиной всему была теплая детская вера. Св. Феодор Студит не осудил, а похвалил за ревность одного вельможу, избравшего икону великомученика Димитрия крестным отцом своему сыну. Но чаще всего это было грубое извращение церковного обряда, когда чествование икон приближалось к идоропоклонству. Поэтому и на Востоке нашлись епископы вроде Серена Марсельского, считавшие, что ни учение веры, ни подобающая честь святым не потерпят ущерба от отмены икон, зато церковный обряд приблизится к идеалу поклонения Богу в духе и истине.

Но вслед за ними на иконопочитателей ополчились политики, поставившие невежество народа в вину "клерикальному" режиму. Им уже мало было одного низвержения икон, заговорили о секуляризации всего церковного имущества.

В 60-е годы VIII века начались гонения на монахов и монастыри, как якобы рассадники иконопочитания, а заодно и кузницы кадров церковников. Дело шло чуть ли не о полной отмене монашества. Иконоборцы вели себя жестко: монахов принуждали облачаться в светлые одежды и жениться, а отказавшихся ослепляли и ссылали, иногда казнили. Монастыри конфисковывали, устраивали в них казармы для солдат или разрушали.

В провинции инициаторами гонений было начальство, в столице же бесчинствовала науськанная им чернь.

Но в 787 году Седьмой вселенский собор иконопочетаниеб восстановил, почему же еще 56 лет процветало иконоборчество? Да потому что, разбитое на церковной почве, осталось в силе на политической. Восстановление иконопочитания некоторые иерархи восприняли и как восстановление своего общественного влияния. Опять начались "столкновения интересов", и при императоре Льве V, венчанном на царство в 813 году, партия иконоборцев снова взяла верх.

И все же сторонников у нее было уже гораздо меньше. Да и в элите настроения менялись. В 842 году в Константинополе стараниями императрицы Феодоры был созван собор, окончательно вернувший почитание икон по всей империи, в память о чем мы каждый год в первое воскресение Великого поста празднуем Торжество Православия.