Религиозные праздники 10 апреля

Великий (Страстной) понедельник

В этот день православная церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа. В его страданиях от возненавидевших его братьев, его целомудренном воздержании и незаслуженном заключении в темницу Церковь видит прообраз страданий Христовых, а в конечном торжестве Иосифа и его возвышении в Египте – Воскресения Христова и Его победы над миром. Подобно Иосифу, простившему братьев и питающему их земными благами, Христос примиряет с Собой падшее человечество и питает верныхСвоими Телом и Кровью.

А из евангельских событий вспоминается иссушение Иисусом бесплодной смоковницы, которая, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательною проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. Под бесплодной смоковницей церковная традиция понимает "сонмище иудейское", у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только "лицемерную сень закона", которую обличил и проклял; а также всякую душу, не приносящую плода покаяния.