Религиозные праздники 9 апреля

9 апреля православные и католики празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное (Пальмовое) воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим

Это событие, произошедшее ровно за неделю до Воскресения Христова, описывают все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, "потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".

Но произошло неожиданное для них: множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: "Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!" Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют: "Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: "не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле". И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: "дом Мой домом молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников". Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим – один из 12 главных (двунадесятых) православных праздников, — неотъемлемым атрибутом которого стали ветви пальм или верб называется также Неделей ваий (ветвей) и Вербным воскресением. На утрени в храмах всем верующим раздают освященные ветви вербы со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

Однако в этом торжестве, в сердцевине его таится грусть. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал: "Тот, к Кому обращены такие восторженные крики, знает, что не на то Он пришел, что встречают Его по недоразумению, и что пройдет немного дней, как та же толпа, разочарованная в своей земной надежде, будет перед Пилатом кричать: Распни, распни Его! Он обманул нашу надежду, Он не тот, которого мы ожидали, Он нам не нужен! Его проповедь о любви, это проповедь для нас порабощения, не свободы, Он нам не нужен — распни Его!..

Вдумаемся в это начало страстных дней. Это начало страстей Господних, это начало того ужаса одиночества, отверженности, которое найдет свою вершину в самом страшном одиночестве, когда распятый Христос воскликнет: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты меня оставил?.. Одиночество полное, беспросветное, одиночество, куда и Бог Отец не захотел проникнуть для того, чтобы жертва Христова была совершенна; чтобы ничем, никаким утешением, никакой поддержкой не подорвать, не запятнать эту совершенную жертву.

Задумаемся над этим, потому что эта жертва принесена ради каждого из нас, не только ради всего человечества, не огульно. Если только один из нас был бы грешен, то Христос всю Свою жизнь, всю Свою смерть, все Свое одиночество, Богооставленность, отверженность отдал бы нам на спасение. Вот Бог, Которому мы поклоняемся… Он пришел не судить, а спасти — и какой ценой!"

Традиция отмечать победителей пальмовой ветвью существует со времен Древней Греции: греки посылали гонца с пальмовой ветвью для извещения о победе. К I веку нашей эры пальмовыми ветвями приветствовали любого более или менее популярного человека. Римляне украшали пальмовыми ветвями надгробия героев в знак памяти об их победах в Северной Африке. А христиане приняли пальмовую ветвь как символ победы Христа над смертью.

Чем больше распространялось христианство, тем больше людей стремилось в Святую Землю, на место распятия и воскресения Иисуса Христа. Само слово "паломник" (производное от лат. palma — "пальма") означает "носитель пальмы", тот, кто прошел с крестным ходом в Пальмовое воскресенье из Виффагии в Иерусалим с пальмовой ветвью в руке.

В Ватикане на Пасху папа Римский проводит обряд освящения пальмовых ветвей. В северных странах вместо пальмовых в этот праздник чаще всего используют ветви вербы. Перед началом службы традиционно вокруг храма или в самом храме проходит торжественное шествие, участники которого держат в руках ветви — в южных странах пальмовые, в северных вербные — и зажженные свечи, символически представляет собой людей, вышедших навстречу Спасителю во время его входа в Иерусалим.