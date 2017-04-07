Религиозные праздники 8 апреля

8 апреля православные верующие отмечают Лазореву субботу.

Лазарева суббота

О событии этого праздника — воскрешении Лазаря — рассказывает Евангелие от Иоанна:

"Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была [та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря" (Ин. 11:1-5).

Иисус уже по дороге в Вифанию знал, что Лазарь умер, но шел с учениками "дабы вы уверовали" (Ин. 11:15). На дороге он был встречен Марфой, которая на его вопрос: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?" ответила: "Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир" (Ин. 11:25-27).

По дороге к гробнице Лазаря Иисус заплакал, и иудеи, видевшие это, говорили: "смотри, как Он любил его". Когда подошли к пещере в которой был погребён Лазарь, и отвалили от нее камень Иисус стал молиться: "Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон" (Ин.11:41-43).

После этих слов из пещеры вышел воскресший Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами". Иисус повелел развязать его.

Как повествует Иоанн Богослов, многие видевшие это чудо уверовали в Иисуса как в Мессию, но фарисеи из страха "c этого дня положили убить Его" (Ин. 11:53).

Лазареву субботу на Руси когда-то называли "малой Пасхой". И действительно, для современников воскрешение Иисусом Христом четырехдневного мертвеца, похороненного и оплаканного, стало водоразделом между теми, кто утвердился в вере, что их Учитель действительно Сын Божий, и теми, для кого Он был лишь угрозой их духовному господству. Воскресив Лазаря, Христос наглядно победил смерть.

Апостол Павел писал: "Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 13-14).

В тропаре (главном церковном песнопении праздника) есть слова: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря".

Это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения всех людей в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.

Предшествующая Лазаревой субботе пятница завершает православный Великий пост, подготовивший верующих к вступлению в преддверие Пасхи — Страстную седмицу. С этого дня богослужение в православных храмах идет только по особой богослужебной книге — Триоди, тексты которой посвящены исключительно событиям, связанным с Воскресением Христовым. И это не какое-то формальное правило – просто никакое прославление святых уже неуместно: наступил такой период, когда все сосредоточено на одном.