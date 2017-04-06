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Религиозные праздники 7 апреля

12:0006.04.2017
(обновлено: 12:03 06.04.2017)
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7 апреля православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. Он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи в Назарет к Деве Марии был послан Богом архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира:

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк. 1:28-33).

Сомневаясь, Мария спросила ангела: "Как будет это, когда я мужа не знаю?" И услышала в ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". И тогда Мария, увидев в словах ангела волю Божью, смиренно произнесла: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".

Подробности, которые легли в основу иконографии этого праздника, добавили истории Благовещения апокрифы II века — "Протоевангелие Иакова" и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя". Согласно им, Марии по жребию выпало соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского Храма. Отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший ей: "Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Не видя никого рядом, она, испугавшись, вернулась домой, и уже сев за прялку, увидела ангела, который упокоил ее словами: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь во славу Его".

Между тем, по церковному преданию, ангел явился Деве Марии, когда она  читала отрывок из Книги пророка Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына". Поэтому в западноевропейской живописи Дева Мария в сцене Благовещения обычно изображается с раскрытой книгой.

Начиная, по крайней мере, со II века, Благовещение рассматривалось как первый акт в христианской истории искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы, и Мария становится "новой Евой". В тексте знаменитого гимна Ave maris stella (IX век) говорится, что имя Eva является анаграммой слова Ave, с которым Гавриил обратился к "новой Еве". Блаженный Августин даже вывел формулу: "через женщину — смерть, и через женщину — жизнь".

Считается, что Бог отправил архангела с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.

Впервые дата 25 марта (7 апреля по григорианскому календарю) появляется в сочинениях западных авторов III века — Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского — как день распятия Иисуса Христа по римскому календарю. Установлению праздника способствовало открытие святой равноапостольной Еленой в начале IV века святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Архангела Гавриила Деве.

Появление этого праздника в Константинополе относят приблизительно к середине VI века как следствие процесса "историзации" евангельских празднований в литургическом календаре.

На Русь праздник Благовещения пришел в X веке вместе с христианством. Именно на  Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц, что после Воскресения Христова стало бессмысленным, так как главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте. И традиция — выпускать птиц на волю символически подчеркивает этот сакральный смысл.

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