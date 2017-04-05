Религиозные праздники 6 апреля

6 апреля православные верующие чтут память мучеников Стефана и Петра Казанских.

Мученики Стефан и Петр Казанские

Святые Петр и Стефан стоят в святцах вместе, хотя вряд ли были даже знакомы друг с другом. Оба они были казанскими татарами, оба приняли Крещение после взятия Казани Иваном Грозным.

Вообще-то бытует мнение, что мусульмане — люди в "необращаемые" или во всяком случае "труднообращаемые". Хотя были в истории и такие массовые обращения как принятие в 935 году Православия целым бедуинским племенем бану Хабиб — 12000 вооруженных всадников с семьями и рабами перешли к грекам, приняли христианство и стали сражаться против своих прежних единоверцев. Да и в России за более чем 400 лет христианской миссии среди татар образовалась целая этно-конфессиональная группа православных — кряшены, и по переписи 1926 года их было около 200 тысяч.

Но во времена Ивана Грозного это было, конечно, большой редкостью. Казанское ханство 200 лет изводило Русь набегами. Чтобы приблизительно представить себе, на что это было похоже, можно посмотреть "Андрея Рублева" Тарковского. Русские тоже в долгу не оставались. Они несколько раз брали Казань, но удержать не могли. А там в ответ устраивали русские погромы, грабили и убивали русских купцов, съезжавшихся на ежегодную Казанскую ярмарку.

Такой перманентной войны с христианами, перерождавшейся в почти генетическую ненависть не было ни в Арабском Халифате, где христиане составляли едва ли не большую часть населения, ни в Османской империи. И святые Стефан и Петр, если сами не принимали участия в набегах и резне, то, безусловно, большую часть жизни не питали к православным никакой симпатии.

Когда Иван Грозный взял Казань, святой Стефан был уже стариком. По преданию, он прямо на улице подошел к посланцу митрополита Макария протоиерею Тимофею и сказал, что хочет креститься. Священник спросил его: "Почему? Не от бедности ли или страха?" И старик рассказал, что 30 лет у него болели ноги, да так что он не мог твердо на них стоять, а когда власть московского царя стала сильной, он подумал: "Велик Бог христианский, Он может дать здоровье и моим ногам, буду же веровать Ему и крещусь", и как только он это решил, ноги его перестали болеть. "Теперь я пришел исполнить обещание. Прошу вас, крестите меня", — сказал старик.

"Смотри, единоплеменники твои будут пытаться отвратить тебя от Христовой веры", — предупредил его священник. "Не отвратят, — ответил старик и, вырвав клок из своей бороды, разорвал его на мелкие части. — Даже если бы разорвали меня на части, как разорвал я мои волосы, то и тогда не откажусь от Бога вашего". Вскоре он принял крещение.

Примерно в то же время крестился и Петр. Что его к этому привело, неизвестно. Во всяком случае, явно не страх смерти и не желание сохранить свое добро — как показал подвиг, венчавший его жизнь, Христос был для него важнее и того и другого.

Естественно родственники, знакомые и незнакомые, своего отношения к вероотступникам не скрывали, жили они в тяжелой атмосфера отчуждения и, как первых христиане, должны были в любой момент быть готовы подтвердить свою веру собственной смертью. И они были готовы.

После вывода русских войск из Казани, там вспыхнуло восстание. Оставленный наместником хан Ших-Али бежал в Свияжск, в городе началась резня. Стефан и Петр наверняка знали, что их ждет — за год до завоевания Казани царем Иваном там были казнены 3 тысячи русских военнопленных. Им предложили принять ислам, они отказались, тогда "одних сожгли, других сварили в котлах, других же на колья посадили, иных рассекли на части и резали их тела, иным же… содрали кожу с головы до пояса".

У святого Стефана была возможность бежать, но он остался в городе и за твердость в христианской вере был изрублен на части. Тело его разбросали в разные стороны, а дом разграбили.

Святого Петра долго прятала и уговаривала отречься от Христа многочисленная родня, но натолкнувшись на его непреклонность, сама же выдала его на мучения — в исламе именно род рьяно охраняет Коран и становится самым большим препятствием для мусульманина, решившего стать христианином. Бывало, неграмотные родители в гневе и ярости пытались даже убить своих уверовавших во Христа детей.

Святой Петр умер под пытками, но от Христа не отрекся. Похоронили его на Житном торгу. А вскоре среди казанских христиан началось местное почитание святых Петра и Стефана, и в 1592 святой Ермоген, бывший тогда митрополитом Казанским, испросил у патриарха Иова позволения занести их в повседневный синодик. Со временем их почитание стало общецерковным.