США
5.045 апреля12:16МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 6 апреля

12:0005.04.2017
080
6 апреля православные верующие чтут память мучеников Стефана и Петра Казанских.

Мученики Стефан и Петр Казанские

Святые Петр и Стефан стоят в святцах вместе, хотя вряд ли были даже знакомы друг с другом. Оба они были казанскими татарами, оба приняли Крещение после взятия Казани Иваном Грозным.

Вообще-то бытует мнение, что мусульмане — люди в "необращаемые" или во всяком случае "труднообращаемые". Хотя были в истории и такие массовые обращения как принятие в 935 году Православия целым бедуинским племенем бану Хабиб — 12000 вооруженных всадников с семьями и рабами перешли к грекам, приняли христианство и стали сражаться против своих прежних единоверцев. Да и в России за более чем 400 лет христианской миссии среди татар образовалась целая этно-конфессиональная группа православных — кряшены, и по переписи 1926 года их было около 200 тысяч.

Но во времена Ивана Грозного это было, конечно, большой редкостью. Казанское ханство 200 лет изводило Русь набегами. Чтобы приблизительно представить себе, на что это было похоже, можно посмотреть "Андрея Рублева" Тарковского. Русские тоже в долгу не оставались. Они несколько раз брали Казань, но удержать не могли. А там в ответ устраивали русские погромы, грабили и убивали русских купцов, съезжавшихся на ежегодную Казанскую ярмарку.

Такой перманентной войны с христианами, перерождавшейся в почти генетическую ненависть не было ни в Арабском Халифате, где христиане составляли едва ли не большую часть населения, ни в Османской империи. И святые Стефан и Петр, если сами не принимали участия в набегах и резне, то, безусловно, большую часть жизни не питали к православным никакой симпатии.

Когда Иван Грозный взял Казань, святой Стефан был уже стариком. По преданию, он прямо на улице подошел к посланцу митрополита Макария протоиерею Тимофею и сказал, что хочет креститься. Священник спросил его: "Почему? Не от бедности ли или страха?" И старик рассказал, что 30 лет у него болели ноги, да так что он не мог твердо на них стоять, а когда власть московского царя стала сильной, он подумал: "Велик Бог христианский, Он может дать здоровье и моим ногам, буду же веровать Ему и крещусь", и как только он это решил, ноги его перестали болеть. "Теперь я пришел исполнить обещание. Прошу вас, крестите меня", — сказал старик.

"Смотри, единоплеменники твои будут пытаться отвратить тебя от Христовой веры", — предупредил его священник. "Не отвратят, — ответил старик и, вырвав клок из своей бороды, разорвал его на мелкие части. — Даже если бы разорвали меня на части, как разорвал я мои волосы, то и тогда не откажусь от Бога вашего". Вскоре он принял крещение.

Примерно в то же время крестился и Петр. Что его к этому привело, неизвестно. Во всяком случае, явно не страх смерти и не желание сохранить свое добро — как показал подвиг, венчавший его жизнь, Христос был для него важнее и того и другого.

Естественно родственники, знакомые и незнакомые, своего отношения к вероотступникам не скрывали, жили они в тяжелой атмосфера отчуждения и, как первых христиане, должны были в любой момент быть готовы подтвердить свою веру собственной смертью. И они были готовы.

После вывода русских войск из Казани, там вспыхнуло восстание. Оставленный наместником хан Ших-Али бежал в Свияжск, в городе началась резня. Стефан и Петр наверняка знали, что их ждет — за год до завоевания Казани царем Иваном там были казнены 3 тысячи русских военнопленных. Им предложили принять ислам, они отказались, тогда "одних сожгли, других сварили в котлах, других же на колья посадили, иных рассекли на части и резали их тела, иным же… содрали кожу с головы до пояса".

У святого Стефана была возможность бежать, но он остался в городе и за твердость в христианской вере был изрублен на части. Тело его разбросали в разные стороны, а дом разграбили.

Святого Петра долго прятала и уговаривала отречься от Христа многочисленная родня, но натолкнувшись на его непреклонность, сама же выдала его на мучения — в исламе именно род рьяно охраняет Коран и становится самым большим препятствием для мусульманина, решившего стать христианином. Бывало, неграмотные родители в гневе и ярости пытались даже убить своих уверовавших во Христа детей.
Святой Петр умер под пытками, но от Христа не отрекся. Похоронили его на Житном торгу. А вскоре среди казанских христиан началось местное почитание святых Петра и Стефана, и в 1592 святой Ермоген, бывший тогда митрополитом Казанским, испросил у патриарха Иова позволения занести их в повседневный синодик. Со временем их почитание стало общецерковным.

Комментировать
+
Календарь праздников
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена