Религиозные праздники 2 апреля

2 апреля, в пятое воскресенье Великого поста православные верующие чтут память преподобной Марии Египетской.

Преподобная Мария Египетская

Память этой святой в православной церкви традиционно совершается в 5-е воскресенье Великого поста.

Первое житие преподобной Марии было написано в VII веке святым Софронием Иерусалимским, а описываемые в нем события относятся к V веку. Это история трудного ребенка, девочки, которая в 12 лет убежала из дома в Александрию в поисках приключений и к 17 годам была уже знаменитостью среди александрийских любителей сексуальных утех. Забавы ради она увязалась за паломниками, ехавшими в Иерусалим, там хотела было вместе со всеми войти в храм Гроба Господня — и не смогла. Только осознав свое падение и после горячей молитвы перед иконой Богородицы в притворе храма Мария вошла внутрь, поклонилась Кресту Господню и приняла причастие.

После этого потрясения она перешла за Иордан, в пустыню, и прожила там одна в покаянии и молитве 47 лет. Единственным человеком, видевшим отшельницу, был иеромонах Зосима, впервые встретивший ее Великим постом, который проводил, по обычаю монахов того времени, в пустыне. Через год он по ее просьбе пришел на берег Иордана, чтобы причастить подвижницу, а еще через год нашел ее на месте их первой встречи мертвой, похоронил и, вернувшись в монастырь, рассказал обо всем братии.

С тех пор церковь, прославившая преподобную Марию как великую святую, снова и снова вспоминает ее историю как пример покаяния, показывающий, что у человека всегда есть выбор, ничто не обязывает его и дальше идти тем гибельным путем, которым он шел до сих пор. Покаяние — это перемена пути, и пока человек еще по эту сторону вечности, никогда не поздно развернуться — в одну решительную минуту — и сказать Богу "да". И Бог поможет за этим первым, болезненным сломом найти новую жизнь, радость и утешение. Именно об этом напоминает церковь, чтя преподобную Марию Египетскую.