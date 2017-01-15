Религиозные праздники 16 января

16 января православные верующие чтут память пророка Малахии.

Пророк Малахия

О личности пророка Малахии достоверных исторических данных нет, существуют только предания, опирающиеся на сочинение "О жизни и смерти пророков", составленное на еврейском языке. Из него же, по-видимому, черпали свои сведения о пророке Епифаний Кипрский и святитель Димитрий Ростовский.

По этим сказаниям, Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена, когда иудеи вернулись из Вавилонского плена, Иерусалимский Храм был заново отстроен и в нем совершалось богослужение. Он происходил из колена Завулонова, которое занимало лучшую часть северной Палестины — от Средиземного моря до Генисаретского озера.

Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому его называют "печатью пророков". Призванный к пророческому служению, он обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят Ему худые жертвы (Мал.1), обличал священников за то, что они своими неправдами, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе (Мал.2:1-9).

Пророк угрожал им судом Божиим и за разные другие их пороки: за их чародейства и прелюбодеяния, ложные клятвы, удерживание платы наемников, притеснение вдов и сирот, отвержение пришельцев (Мал.3:5-12). Наконец, он обличал евреев за их богохульство, за дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать Его постановления и ходить пред лицом Его в печальной одежде, что нечестивые и делающие беззакония счастливее живут, лучше устраивают свои дела и остаются целы (Мал.3:13-15, 2:17).

И вместе с тем Малахия провидел славу Второго Храма и предсказал пришествие Мессии, явление Предтечи пред его пришествием, грядущий суд Божий на нечестивых, прославление праведных и распространение славы Божьей пред всеми народами (Мал.1:5, 11, 2:1-5, 3:16-18, Мал.4).

Скончался пророк молодым и был погребен со своими предками в родовом селении Суфа.

Однако среди исследователей издавна шла дискуссия: кто был автором книги, известной как "книга Малахия"? Некоторые полагали, что это имя — не собственное, а нарицательное. Основание к этому давало самое значение слова Малахия — "вестник" или "посланник Бога". Таких вестников было много. Кто же из них автор книги пророчеств?

Еврейские богословы всегда настаивали на том, что Малахия было собственным именем последнего пророка-писателя. Это подтверждает и Талмуд, причем пророк Малахия там фигурирует как член Великого Собрания.

Толкования православной церкви — и древние, и новые — также утверждают, что книга Малахии действительно написана пророком, носившим это имя, и православная церковь празднует его память 3 января (16 января по новому стилю). Того же мнения придерживаются и большинство современных иностранных исследователей-библеистов.