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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 14 января

12:0013.01.2017
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14 января православные верующие празднуют Образание Господне.

Обрезание Господне

Этот праздник и православные, и католики отмечают 1 января — одни по григорианскому, другие по юлианскому календарю. А в России Обрезание Господне в советские времена превратилось в "Старый Новый год", так как до 1918-го оно совпадало с гражданским новолетием.

Свидетельства о праздновании Обрезания в Восточной церкви восходят к IV веку: на восьмой день после своего Рождества Божественный Младенец, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками (Быт. 17:11-14), и при совершении этого обряда Ему было дано имя Иисус (Спаситель), возвещенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Деве Марии (Лк. 2:21).

По толкованию отцов церкви, так Господь явил пример, как следует исполнять божественные установления ("Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить". Мф. 5:17): Он принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не усомнился, что Он был истинным Человеком, а не носителем "призрачной плоти", как учили некоторые еретики.

В новозаветное время обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся, а праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым" (Кол.2:11).
Епископ Феофан Затворник сравнивал праздник Обрезания с "обрезанием сердца", когда отсекаются страсти и похотные расположения: "Бросим прежние пагубные привычки, все утехи и всё, в чём прежде находили удовольствие, начнем с этого момента жить единственно для Бога во спасение свое".

В православной церкви этот праздник соединяется с памятью святителя Василия Великого.

Праздновать его память церковь начала сразу после его кончины. Святой Амфилохий Иконийский в проповеди в день кончины святителя говорил: "Не без причины и не случайно божественный Василий разрешился от тела и преставился от земли к Богу в день Обрезания Иисуса, празднуемый между днем Рождества и Крещения Христова. Поэтому сей блаженнейший, проповедуя и восхваляя Рождество и Крещение Христово, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тела, удостоился вознестись ко Христу именно в священный день воспоминания Обрезания Христова. Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память Великого празднованием и торжеством".

Будущий архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий родился около 330 года в знатной и богатой семье. Его дед и бабка во время гонения Диоклитиана семь лет скрывались в лесах. Его мать была дочерью мученика, а отец был известным адвокатом и преподавателем риторики. В семье было десять человек детей, из них пятеро были потом причислены к лику святых.

Рос Василий в родительском поместье, воспитывался матерью и бабкой, первоначальное образование получил под руководством отца, затем учился у лучших учителей Кесарии, потом в Константинополе и, наконец, в Афинах. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине, — "это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы".

В Афинах он сдружился с Григорием Богословом. Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель Григорий восторженно говорил об этом времени: "Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном — в учении… Нам известны были две дороги: одна — к нашим священным храмам и к тамошним учителям; другая — к наставникам наук внешних".

Вернувшись в Кесарию, Василий первое время преподавал риторику, потом принял крещение, был поставлен чтецом, потом, "желая снискать руководителя к познанию истины", отправился в Египет, Сирию и Палестину, к великим христианским подвижникам. Он решил им подражать: раздал имущество бедным, поселился в родовом поместье на берегу реки, собрав вокруг себя иноков, вызвал письмами своего друга Григория Богослова, и они подвизались в строгом воздержании: в жилище без кровли, без очага, питаясь самой скудной пищей. Сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести и усиленно занимались изучением Священного Писания.

В царствование Констанция Василия призвали к служению: он вернулся в Кесарию, был рукоположен в диакона, затем в пресвитера. Но епископ Евсевий позавидовал его популярности, и Василий вернулся в пустыню и занялся устройством монастырей. А в Кесарию он вновь приехал лишь при воцарении императора Валента, приверженца ереси Ария, когда для православия наступили тяжелые времена и "предстояла великая борьба". С того времени и церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии занимал он второе место.

Проповеди он говорил ежедневно, часто дважды — утром и вечером.

В это время Василий составил чин литургии, написал толкования на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, составил собрание монашеских правил, а когда в 370 году епископ Кесарийский Евсевий скончался, занял его место.

Среди постоянных опасностей святой Василий поддерживал православных, утверждал их веру, призывая к мужеству и терпению, низлагая еретиков "оружием уст и стрелами письмен".

Болезни, труды, воздержание, заботы и скорби пастырского служения рано истощили его силы — преставился святитель Василий 1 января 379 года в возрасте 49 лет и в скором времени был причислен к лику святых.

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