Религиозные праздники 8 января

8 января православные верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

Собор Пресвятой Богородицы

Этот праздник в православных церквях совершается на следующий день после Рождества Христова.

Уже в поучениях на праздник Рождества Христова Епифания Кипрского, Амвросия Медиоланского и Блаженного Августина хвала Иисусу Христу соединяется с восхвалением родившей Его Богородицы.

А официально празднование Собора Пресвятой Богородицы было установлено на Шестом вселенском соборе в 681 году.

На следующий день после Рождества православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, и это собрание верующих называется "Собором Пресвятой Богородицы", и котором вместе с Богородицей совершается память святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня — сына святого Иосифа Обручника от первого брака, который вместе с отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве Святого Семейства в Египет.