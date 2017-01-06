Религиозные праздники 7 января

7 января православные верующие празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи и посвящено воспоминанию рождения Иисуса Христа Пресвятой Девой Марией в царствование императора Октавиана Августа, по распоряжению которого в империи в это время проводилась всенародную перепись. У евреев был обычай вести переписи по коленам, племенам и родам; всякое колено и род имели свои города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие из рода Давидова, вынуждены были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.

Не найдя ни одного свободного места в городских гостиницах, они вынуждены были остановиться в пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту. Там, среди чужих людей, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства, родился Богочеловек, Спаситель мира. (Мф. 1:18-25; 2:1; Лк. 2:1-20).

Среди полночной тишины, когда все человечество было объято глубоким сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился ангел Господень и сказал: "Не бойтеся, се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам днесь Спаситель, иже есть Христос Господь, во граде Давидове" (Лк 2: 10-11).

А еще о Рождестве Христовом чудесной звездой было возвещено волхвам-звездочетам. Так в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого, преклонил свои колена пред Спасителем мира. Войдя в пещеру, где лежал Младенец, волхвы "падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато, и ливан, и смирну" (Мф. 2:11).

Первым о рождении Спасителя в пещере упоминает во II веке святой мученик Иустин Философ, а во времена Оригена (середина III века) паломникам уже показывали пещеру, в которой родился Спаситель. После прекращения гонений на христиан при императоре Константине Великом над этой пещерой был сооружен храм, о котором писал древний историк Евсевий Памфил.

В середине IV века Фурий Дионисий Филокал составил "Хронограф", в котором впервые упоминается 25 декабря как дата Рождества Христова. К тому, же есть косвенные свидетельства, что этот праздник отмечался уже в середине 30-х годов IV столетия. К концу V века он был принят уже повсеместно не только на Западе, но и на Востоке, включая самые отдаленные страны — Сирию и Армению.

Свидетельством древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления в православной церкви служит совершенное сходство этих праздников: и тому, и другому предшествует Сочельник с обычаем поститься "до звезды", а чин богослужения в Навечерия обоих праздников и в сами праздники также совершенно одинаков и сильно отличается от богослужения других двунадесятых (12 главных) православных праздников.