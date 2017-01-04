Религиозные праздники 5 января

5 января православные верующие чтут память святого мученика Давида Двинского.

Святой мученик Давид Двинский

Житие Давида Двинского было одним из самых популярных произведений армянской агиографии раннего средневековья. Время, описанное в нем, — вторая половина VII века.

Рубеж VI и VII веков был периодом обострения борьбы между Ираном и Византией за господство на Армянском нагорье и в соседнем Закавказье, которая продолжалась не одно столетие. Успех попеременно сопутствовал то одной, то другой стороне.

Опорой Византии могла стать Армянская церковь, но в ней не было единства. А во время последней ирано-византийской войны и вовсе произошел церковный разрыв: Грузинская церковь откололась от Армянской и примкнула к византийской ортодоксальной. По тому же пути пыталась идти и Албанская церковь.

Но когда в 30-е годы VII века под ударами мусульман по Византии и Ирану власть обеих держав в Армении ослабла, воспользовавшись этим, местный правитель Теодорос Рштуни смог объединить обе части страны под своей властью. Однако опустошительные набеги арабов в 640, 642-643 и 650 годах, сопровождавшиеся грабежами, разорением и уводом жителей в плен, вынудили бывшую персидскую Армению признать власть Арабского халифата, она стала его провинцией и в нее был назначен наместник, которого армянские историки называют "востикан".

Естественно, византийцев это раздражало. Император Констант II при помощи Амазаспа Мамиконяна, считавшего налоги, налагаемые мусульманами, слишком тяжелыми, восстановил свой сюзеренитет в Закавказье. Тогда халиф приказал убить 1775 армянских заложников, и уже собирался идти против армянских повстанцев, когда его самого убили в 656 году.

Сурхан (так звали святого Давида до крещения) происходил из персидского княжеского рода Хорасана и появился в Армении в годы правления "великого Амазаспа", который был назначен правителем страны после смерти в 658 году своего тестя Теодороса Рштуни.

Сурхан участвовал в походе арабов на Армению. В Армении он принял православное крещение, и великий князь Григор пожаловал ему во владение селение Дзаг Котайкской области. Там он и был казнен за вероотступничество востиканом Абдаллахом "после того, как сарацины овладели страной Армянской", то есть примерно в 700 году, когда армянских наместников впервые сменили арабские востиканы.

Перед казнью Давида жестоко истязали, вынуждая отречься от Христа, но он устоял и "был распят на кресте и, пронзенный стрелой, отдал душу Богу".

В западных православных календарях святой Давид упоминается как Давид Эчмиадзинский.