США
1.011 января13:14МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 2 января

12:0001.01.2017
(обновлено: 12:16 01.01.2017)
0320
2 января православные верующие чтут память святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Святейшего синода, почетный член Императорского православного палестинского общества, проповедник, духовный писатель, церковный и общественный деятель, которого еще при жизни считали святым, родился в 1829 году — в год трагической гибели Грибоедова и сватовства Пушкина — в глуши Пинежского уезда Архангельской губернии, в селе Сура, и был таким слабеньким, что его даже крестили на дому. Как с таким слабым здоровьем он вынес 15-летнюю учебу — сперва в Архангельске, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии — непонятно.

Получив диплом кандидата богословия, Иван Сергиев хотел было принять монашество и отправиться миссионером в Сибирь, но приглядевшись к жизни православной столицы, обитатели которой, по его наблюдениям, знали "Христа не больше, чем дикари Патагонии", решил остаться, женился на дочери протоиерея кронштадтского Андреевского собора, принял рукоположение в священника и был направлен в помощь тестю.
Кронштадт в те годы был не только военно-морской базой, но и местом административной высылки асоциальных личностей и многочисленных нищих — со всеми вытекающими последствиями.

Отец Иоанн "стал посещать лачуги, землянки и бедные квартиры. Он утешал брошенных матерей, нянчил их детей, пока мать стирала; помогал деньгами; вразумлял и увещевал пьяниц; раздавал все свое жалованье бедным, а когда не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой в церковный дом". Кончилось тем, что его жалование стали выдавать не ему, а его жене.

Его новаторское отношение к своим пастырским обязанностям, выражавшееся, в частности, в чрезвычайной эмоциональности его проповедей в 1860-е годы вызывало у других клириков собора недоумение. А он еще, вопреки принятой тогда в Российской церкви практике, ввел общую исповедь (когда все каявшиеся, стоя поседи церкви, называли свои грехи открыто, а не священнику на ушко) и призывал к частому причащению (в России тогда обычно причащались один-два раза в год).

И благотворительностью занялся с таким же жаром: основал "Дом трудолюбия" (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют.

К началу 1890-х его знала уже вся Россия. Вокруг него собирались толпы и буквально рвали его одежду (один раз жители Риги разорвали его рясу на куски — каждый хотел иметь у себя кусочек).

Ему стали жертвовать большие суммы — и лично, и почтовыми переводами, а он передавал их на строительство и поддержание благотворительных учреждений, школ, больниц, монастырей и храмов, жертвовал в благотворительные общества в том числе других конфессий (татарам, евреям). Его щедрость привлекала к нему огромное число просителей — от нищих до купцов, пришедших в отчаяние из-за банкротства или картежного проигрыша. По Кронштадту отец Иоанн передвигался в сопровождении целой армии нищих, которым он раздавал милостыню.

Он пособоровал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II.

И при все этом ежедневно вставал около четырех утра на молитву, потом служил в соборе до полудня, потом посещал приезжих и местных просителей и больных, потом ехал в Петербург — к больным и по многочисленным общественным делам. В Кронштадт возвращался поздно, иногда к полуночи, причем порой за весь день так и не выкроив времени, чтобы поесть. На сон оставалось 3-4 часа. И так десятилетиями.
А ведь он еще вел личный дневник, впоследствии изданный, писал статьи и проповеди, как публицист полемизировал со Львом Толстым…

Последние три года отец Иоанн тяжело болел. Скончался он в Кронштадте 20 декабря (2 января по новому стилю) 1908 года на 80-м году жизни и был похоронен в крипте Иоанновского монастыря на Карповке в Петербурге.

Народное почитание Иоанна Кронштадтского как великого молитвенника, чудотворца и прозорливца, начавшееся еще при его жизни, не ослабевало среди православных верующих, как в Советской России, так и в эмиграции, весь XX век.

Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь — в 1990-м.

Осенью 2009 года в Санкт-Петербурге прошли торжества, посвященные 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского, в которых приняли участие представители 144 посвященных ему храмов со всего мира, а малой планете № 16395 было присвоено имя "Иоанн Праведный".

Комментировать
+
Календарь праздников
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.