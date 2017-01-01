Религиозные праздники 2 января

2 января православные верующие чтут память святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Святейшего синода, почетный член Императорского православного палестинского общества, проповедник, духовный писатель, церковный и общественный деятель, которого еще при жизни считали святым, родился в 1829 году — в год трагической гибели Грибоедова и сватовства Пушкина — в глуши Пинежского уезда Архангельской губернии, в селе Сура, и был таким слабеньким, что его даже крестили на дому. Как с таким слабым здоровьем он вынес 15-летнюю учебу — сперва в Архангельске, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии — непонятно.

Получив диплом кандидата богословия, Иван Сергиев хотел было принять монашество и отправиться миссионером в Сибирь, но приглядевшись к жизни православной столицы, обитатели которой, по его наблюдениям, знали "Христа не больше, чем дикари Патагонии", решил остаться, женился на дочери протоиерея кронштадтского Андреевского собора, принял рукоположение в священника и был направлен в помощь тестю.

Кронштадт в те годы был не только военно-морской базой, но и местом административной высылки асоциальных личностей и многочисленных нищих — со всеми вытекающими последствиями.

Отец Иоанн "стал посещать лачуги, землянки и бедные квартиры. Он утешал брошенных матерей, нянчил их детей, пока мать стирала; помогал деньгами; вразумлял и увещевал пьяниц; раздавал все свое жалованье бедным, а когда не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой в церковный дом". Кончилось тем, что его жалование стали выдавать не ему, а его жене.

Его новаторское отношение к своим пастырским обязанностям, выражавшееся, в частности, в чрезвычайной эмоциональности его проповедей в 1860-е годы вызывало у других клириков собора недоумение. А он еще, вопреки принятой тогда в Российской церкви практике, ввел общую исповедь (когда все каявшиеся, стоя поседи церкви, называли свои грехи открыто, а не священнику на ушко) и призывал к частому причащению (в России тогда обычно причащались один-два раза в год).

И благотворительностью занялся с таким же жаром: основал "Дом трудолюбия" (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют.

К началу 1890-х его знала уже вся Россия. Вокруг него собирались толпы и буквально рвали его одежду (один раз жители Риги разорвали его рясу на куски — каждый хотел иметь у себя кусочек).

Ему стали жертвовать большие суммы — и лично, и почтовыми переводами, а он передавал их на строительство и поддержание благотворительных учреждений, школ, больниц, монастырей и храмов, жертвовал в благотворительные общества в том числе других конфессий (татарам, евреям). Его щедрость привлекала к нему огромное число просителей — от нищих до купцов, пришедших в отчаяние из-за банкротства или картежного проигрыша. По Кронштадту отец Иоанн передвигался в сопровождении целой армии нищих, которым он раздавал милостыню.

Он пособоровал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II.

И при все этом ежедневно вставал около четырех утра на молитву, потом служил в соборе до полудня, потом посещал приезжих и местных просителей и больных, потом ехал в Петербург — к больным и по многочисленным общественным делам. В Кронштадт возвращался поздно, иногда к полуночи, причем порой за весь день так и не выкроив времени, чтобы поесть. На сон оставалось 3-4 часа. И так десятилетиями.

А ведь он еще вел личный дневник, впоследствии изданный, писал статьи и проповеди, как публицист полемизировал со Львом Толстым…

Последние три года отец Иоанн тяжело болел. Скончался он в Кронштадте 20 декабря (2 января по новому стилю) 1908 года на 80-м году жизни и был похоронен в крипте Иоанновского монастыря на Карповке в Петербурге.

Народное почитание Иоанна Кронштадтского как великого молитвенника, чудотворца и прозорливца, начавшееся еще при его жизни, не ослабевало среди православных верующих, как в Советской России, так и в эмиграции, весь XX век.

Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь — в 1990-м.

Осенью 2009 года в Санкт-Петербурге прошли торжества, посвященные 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского, в которых приняли участие представители 144 посвященных ему храмов со всего мира, а малой планете № 16395 было присвоено имя "Иоанн Праведный".