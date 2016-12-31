Религиозные праздники 1 января

1 января православные верующие чтут память муяеника Вонифатия Тарсийского, а католики отмечают Торжество Пресвятой Богородицы.

Мученик Вонифатий Тарсийский

По преданию, в III веке раб богатой молодой римлянки Аглаиды, ее управляющий Вонифатий состоял с хозяйкой в беззаконном сожительстве, и оба мучились угрызениями совести. Кто-то сказал женщине, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, и она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан. Прощаясь, он пошутил: "А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с честью?" Но Аглаида отнеслась к его словам серьезно и упрекнула, что, отправляясь на святое дело, он позволяет себе вольности. Вонифатий задумался.

Приехав в Киликию, в город Тарс, Вонифатий пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем пыток и просветленных лиц мучеников, он, повинуясь порыву, бросился к ним, целовал им ноги и просил их святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он, и тот ответил: "Я христианин". Его тут же предали на мучения, но толпа на площади возмутилась и стала бросать в судью камни, а потом кинулась крушить статуи языческих богов.

Во избежание дальнейших эксцессов, на следующий день Вонифатий был приговорен к усечению мечом.

Между тем, его спутники, прождав его два дня в гостинице, решили, что он загулял и отправились его искать. Искали долго, пока не встретили одного из свидетелей его казни, который привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Устыдившись своих подозрений, они выкупили останки мученика и привезли их в Рим.

Аглаида приняла мощи с великим почетом, построила храм и положила их там. После ее смерти ее похоронили рядом со святым Вонифатием.

В VII веке на Авентинском холме Рима был построен храм во имя святого Вонифатия и Алексия, человека Божия (базилика Сант-Алессио), куда и перенесли мощи святого, которые хранятся там до сих пор.

Торжество Пресвятой Богородицы

Этот католический праздник, посвященный Деве Марии, имеет наивысший статус торжества и входит в число дней, когда посещение мессы обязательно. Торжество Пресвятой Богоробицы завершает Октаву Рждества.

В этот день в католической церкви совершается также воспоминание Обрезания Господня: на восьмой день после своего Рождества Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками, и ему было дано имя Иисус (Спаситель), возвещенное Пресвятой Деве архангелом Гавриилом в день Благовещения.

По толкованию отцов церкви, Творец закона, принял обрезание, являя людям пример, как следует неукоснительно исполнять Божественные установления, а также для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили впоследствии некоторые еретики.

Праздник, посвященный Деве Марии, отмечался 1 января в Риме еще в VI столетии. Но в XIII-XIV веках в латинском календаре его вытеснил праздник Обрезания Господня. В 1570 году папа Пий V сделал его обязательным для всей католической церкви.

В 1914 году в Португалии был установлен праздник Материнства Пресвятой Девы, отмечаемый 11 октября. В 1931 году он был распространён на всю церковь, а в 1974 году в ходе реформы литургического календаря папа Павел VI отменил праздник 11 октября и установил Торжество Пресвятой Богородицы 1 января.